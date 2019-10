Frédéric François partage avec nous ses chansons, son histoire... En toute confidence

Frédéric François - VIVA + / I love you - 17/10/2019 Frédéric François - VIVA + / I love you

"CHICAGO"... Cette chanson est celle de toutes les inventions. Il fallait des sons des plus originaux, imporbables et à l'époque on faisait avec ses moyens. Un piano, un plan B - bidouillé, c'est ça CHICAGO !

Laisse moi vivre ma vie - ça cartonne

"Après un premier succès, on vous attend au tournant"...

Ce titre et deux autres aussi seront enregistrés dans une fabrique de gaufres. Une anecdote bien parfumée et craquante ! Ces trois titres connaitront tous un grand succès. Tout comme "Born to be alive" qui fut enregistré en ce même endroit et qui a fait exposé les ventes. Quelle coïncidence non ?

J'étais l'artiste de l'année, j'ai reçu 5 disques d'Or...