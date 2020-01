Enrico Macias : "j'ai toujours une crainte mêlée à de l'impatience avant de monter sur scène"

Enrico Macias : "quand je n'avais pas ma guitare, il me manquait quelque chose" - viva+ - 14/01/2020 Enrico Macias se replonge avec Bruno Tummers pour Viva+ dans sa carrière de près de 60 ans! Enrico Macias a accumulé les tubes dès son 1er 45t en 1962 : Adieu mon pays, qui raconte son exil d'Algérie. Suivront dans cette décennie d'or et dans les années 70: Enfants de tous pays, Les gens du nord, Paris tu m'as pris dans tes bras, Les millionnaires du dimanche ou Malheur à celui qui blesse un enfant. Après des années 80 très variétés (Le mendiant de l'amour), c'est son fils qui reprend la direction musicale de sa carrière et revient vers ses racines arabo-andalouses avec l'album Oranges amères au début des années 2000. Enrico a sorti récemment un nouvel album, Macias & Al Orchestra, où il réinterprète quelques uns de ses standards et quelques titres moins connus... Il sera en concert au Théâtre Royal de Mons ce dimanche 19 janvier.