De Catherine Deneuve à Laetitia, le livre qui dresse un portrait plus intime de Johnny Hallyday

Frédéric Quinonero a sorti un livre le 2 juin qui traite de la vie sentimentale du rockeur français. Il était par la même occasion l'invité de Serge Van Haelewijn sur Viva+

Le mardi 2 juin, Serge Van Haelewijn recevait Frédéric Quinonero sur Viva+ à la suite de la sortie de son livre intitulé Johnny Hallyday. Femmes et influences, l'occasion d'en apprendre plus sur les différentes femmes qui ont inspirés ou vécu avec le taulier.

Johnny Hallyday considérera sa tante Hélène comme sa mère et sa maman Huguette comme une étrangère d'après l'auteur. Il explique : "Hélène l'a enlevé à sa mère à un moment difficile parce que son papa s'était volatilisé, sa mère se retrouvait seule sans travail dans une situation un peu compliquée et la tante a profité de la situation pour embarquer le petit garçon de deux ans à peine, en Angleterre où elle avait décroché un contrat pour ses filles danseuses à l’international ballet promettant à la maman que ce serait pour une courte durée et qu'elle reverrait son fils rapidement. Cela a duré quatre ans".

Sa carrière lui a aussi permis de bâtir son propre mythe du rockeur, au niveau musical certes, mais aussi sentimental. "Il s'est construit un personnage, parti de rien, abandonné par son père, à la recherche d'une identité. Quand il a démarré sa carrière artistique, il s'est inventé un nom : Johnny Hallyday et a subi l'influence de ses deux idoles : James Dean et Elvis Presley : il a piqué chez Elvis la gestuelle et la musique et le physique chez James Dean" estime le biographe.

"Il a été élevé par des femmes au départ : sa tante qui le considérait comme son fils et sa cousine qui était danseuse. Ce sont elles qui ont fait son éducation musicale et artistique" résume ainsi Frédéric Quinonero .

"Ils se sont rencontrés sur le film Les parisiennes, dirigé par Roger Vadim qui était alors le compagnon de Catherine Deneuve et une amitié amoureuse était née sur ce tournage. Ils étaient jeunes et beaux et se sont revus souvent tout au long de leur vie il y a eu un lien très fort entre eux" résume ainsi Frédéric. C'est à ce moment qu'il rencontre Charles Aznavour , qui lui écrit Retiens la nuit et qui le prend sous on aile. Aznavour écrit à l'époque La plus belle pour aller danser à une autre icône des yéyé, et qui sera la première relation officielle du rockeur, Sylvie Vartan .

Le premier grand amour : Sylvie Vartan

Johnny, parmi ses femmes, il y a eu Deneuve mais aussi... - © - AFP

"Sylvie Vartan avait la particularité d'être une chanteuse aussi et d'avoir un public" note ainsi Frédéric Quinonero.

Ce couple mythique perdure. Vartan aimait le côté rockeur de Johnny mais voulait aussi fonder une famille alors que le taulier n'était pas encore prêt à cette situation : "Johnny ne savait pas faire la part des choses que Sylvie savait faire très bien. Elle était Vartan sur scène et Sylvie une fois passée derrière le rideau. Elle était la femme et la maman et reprenait sa vie normale. Johnny était Johnny tout le temps. En plus quand David est né, il avait 23 ans il était tout jeune et était un gamin, il n'avait pas la maturité pour assumer une paternité".

C'est une constante que pointe le biographe dans les relations du taulier :

Le fait qu'il soit Johnny Hallyday c'était admettre qu'avant elles il y avait une chose beaucoup plus importante : la scène et le public. Il fallait comprendre cela, l'admettre et l'accepter et ensuite tout ce que l'on sait sur lui : ses phobies (peur d’être seul, de mourir, de la nuit) et ses addictions.

L'influence de celle qui devient sa première femme a en tout cas été positive selon l'auteur. Tout d'abord, "elle lui a apporté une famille sans pour autant se l'avouer à ce moment parce qu'il était encore jeune et avait encore le temps de former un clan". Du côté musical aussi, son frère, Eddie Vartan, devient le directeur artistique et opère une influence sur Johnny. Il s'est occupé de son parcours et a apporté des musiciens comme Mick Jones et Tommy Brown, deux musiciens qui lui ont composé des chansons entre 1966 et 1974, "sans doute la plus belle partie de la carrière musicale de Johnny" estime Frédéric Quinonero.

On retient enfin la relation forte qu'il entretient avec Sylvie Vartan. En service militaire, il lui écrit beaucoup de lettres d'amour torrides "qui en disent beaucoup sur la relation qu'ils avaient. C'était une relationnel passionnelle, fusionnelle, très physique et c'est cela qui a permis de tenir aussi longtemps parce qu'il y a eu beaucoup de ruptures et de retrouvailles souvent torrides". Avec le titre Quand revient la nuit qui traite de cette relation, tout est encore tout nouveau et tout beau pour le couple marié le 12 avril 1965. C'est avec la naissance de David à laquelle il n'assiste pas car il est en tournée en Italie que la relation bat de l'aile. Johnny chante encore Que je t'aime, preuve de l'amour passionnel, dédié à Sylvie Vartan.