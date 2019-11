Carine Amery, la sommelière du thé - Viva + - 05/11/2019 Elle intervient tous les mardis sur Viva+ pour partager avec les auditeurs sa passion. Carine Amery est sommelière du thé, un breuvage qu'elle met à toutes les sauces pour notre plus grand plaisir qu'on soit ou non amateur. Le thé n'est pas uniquement une alternative à la limonade ou au café, c'est aussi le reflet des civilisations et de leur histoire. C'est aussi et surtout un art de vivre. Carine Amery a cinq ans lorsque naît sa passion pour le thé. Sa première tasse fut amère, acide et astringente. Un mauvais thé infusé trop longtemps avec un citron coupé en quartiers. Une découverte, une révélation. C'était l'été, un été de son enfance alors qu'elle séjournait chez sa grand-mère à Ostende. Fascinée par le goût de cette boisson que préparait sa mamie, elle n'espérait qu'une chose : passer par le salon de thé avec ses cousins avant la fin des vacances pour à nouveau déguster le breuvage et profiter de l'ambiance de l'endroit. Un espace dans lequel les gens discutent à voix basse, sur le ton de la confidence, probablement pour divulguer quelques secrets bien gardés jusque-là. Bien des années plus tard, elle pense que ce qu'elle a fait ces jours-là, chercher et trouver, au cœur même de l'amertume, la douceur et la beauté de la porcelaine, est une image de sa conception de la vie : rechercher au sein de la plus amère adversité, la douceur et la beauté, cela enchante le quotidien et rend heureux. Dans une de ses rubriques, elle évoque l'utilisation du thé dans la cuisine, notamment comme exhausteur de goût. Le thé présente en effet, de multiples usages. D'abord bibliothécaire, elle accède à la profession de restaurateur pour ouvrir un salon de thé, "Le Sans-souci". Première étape de la professionnalisation de sa passion pour le thé. Etape qui se prolongera à partir de 2011 à travers "Thé sur mesure". Une nouvelle aventure pour promouvoir le thé, le faire connaître du tout public. Une nouvelle aventure aussi pour proposer une alternative porteuse de plaisir à un ami qui ne pouvait pas boire d'alcool et à tous ceux qui sont dans ce cas, temporairement ou en permanence. C'est ce qui l'a amenée à se spécialiser dans la sommellerie du thé. Tous les mardis sur Viva+, la sommelière du thé, spécificité presque unique au monde partage avec les auditeurs sa passion pour ce qui pour elle s'apparente à une potion magique. Plus d'infos : www.thesurmesure.be