Vianney touché par le succès de "Beau-papa" : "C'est un petit miracle qu'elle puisse entrer dans la vie des gens"

Vianney, touché par le succès de "Beau-papa" - Yes Week-End - 08/11/2021 Vianney sort une réédition de son album N'attendons pas, véritable succès commercial malgré le contexte sanitaire qui entourait sa sortie. Au micro de Bruno Tummers dans Yes Week-End, l'artiste français de 30 ans s'était notamment réjoui des nombreux retours sur la chanson Beau-papa.

Vianney sort une réédition de son album N'attendons pas, véritable succès commercial malgré le contexte sanitaire qui entourait sa sortie. Au micro de Bruno Tummers dans Yes Week-End, l'artiste français de 30 ans s'était notamment réjoui des nombreux retours sur la chanson Beau-papa. 2021 est sans conteste l'année de Vianney. Devenu récemment papa pour la première fois, son 3e album, N'attendons pas, a été autant acclamé par la critique que par le public. Une prouesse d'autant plus notable que ce disque est sorti en pleine pandémie et donc fermeture des magasins et des salles de concerts. Le pari était osé pour l'auteur-compositeur-interprète mais le résultat dépasse ses espérances : en quatre mois, il était déjà certifié double disque de platine en France. Pas étonnant donc de voir une réédition paraître un an plus tard. Au micro de Bruno Tummers, Vianney commente sans prétention, les raisons de ce succès fulgurant, qui le mène d'ailleurs à une nouvelle participation aux Enfoirés et à un concert à Forest National le 3 mars 2022.

Le génie de l'écriture de Vianney

Lancé dans le grand bain musical en 2014, Vianney convainc rapidement le public par des paroles percutantes et des mélodies entêtantes. On se souvient du fameux 'Je suis une cruche' sur Pas là. Si l'artiste a régulièrement été gentiment moqué pour cette chanson, il estime qu'elle a donné un coup de pouce à sa visibilité. "Je ne pouvais pas rêver mieux d'avoir quelque chose qui me permet qu'on me retienne. Je pensais toujours qu'on ne me retenait pas dans la vie, là cette chanson c'est fou on m'en parle alors qu'elle est à peine passée (en radio)" confie-t-il. Même chose deux ans après sur son second album : Vianney déniche une nouvelle introduction interpellant avec 'J'ai troqué mes cliques et mes claques' sur Je m'en vais. On perçoit sur dans cette chanson la plume de l'auteur-compositeur-interprète, qui joue avec les allitérations et les assonances. "Il ne faut même pas s'en priver, c'est primordial, c'est comme si on oubliait un ingrédient dans une chanson" précise même le principal intéressé. "Il ne faut pas oublier qu'une belle chanson selon moi passe bien sûr par la mélodie, le propos mais aussi le texte en lui-même, sa musicalité".

Le successeur de Jean-Jacques Goldman ?

Depuis 2016, Vianney s'est érigé en un nouveau Jean-Jacques Goldman, tant il a multiplié les collaborations, et écrit et composé pour les artistes les plus populaires de sa génération. L'artiste de 30 ans n'accepte cependant pas cette comparaison "parce qu'il a fait des monuments (et pas moi)". "Je ne suis pas dupe, ce qu'a accompli Jean-Jacques c'est trop dur. Je suis incapable de faire les chansons qu'il a faites. Je ne me dénigre pas du tout, j'aime vraiment bien ce que je fais et je suis capable de faire des chansons superbes, mais pas de ce niveau-là comme S'il suffisait d'aimer ou Encore un soir (NDLR : produites pour Céline Dion)".

L'amour du public

Fort de toute cette expérience, l'album N'attendons pas a été un grand succès, malgré sa sortie en pleine pandémie de covid-19 qui aurait pu freiner les ventes. Outre son talent, l'artiste rassemble une grande communautés de fans grâce à sa simplicité, sa bienveillance et son amour sincère du public... qui le lui rend donc bien. "Comme 90% des gens, il y a 10% d'aigris bien sûr mais la plupart des gens sont hyper simples et profonds. Mon métier est d'écrire des chansons et de faire des albums mais cela ne fait pas honnêtement de moi quelqu'un d'autre qu'une personne ordinaire, mais avec une passion dévorante" déclare-t-il.

À LIRE AUSSI Vianney, coach à The Voice France : voici ce que pense la production de son travail

Vianney ne laisse donc personne insensible et touche au cœur sur des sujets chargés en émotion et d'actualité. Le single Beau-papa, véritable carton en 2021 qui évoque son rôle auprès du premier enfant de sa conjointe, est sûrement l'exemple le plus frappant : il a reçu des tonnes de témoignages de familles dans le même cas que lui. "Je suis vraiment heureux parce que j'ai vu des trucs trop touchants, des pères qui chantent cela à leurs petits, des récits de parents adoptifs. Tous les jours j'ai un message demandant de faire une vidéo pour une belle-fille et que c'est devenu leur chanson. C'est trop beau" se réjouit-il. C'est un petit miracle de la vie d'avoir écrit une chanson d'amour qui puisse entrer dans la vie d'un foyer. Ce sont des gens qui ont vécu pour la plupart ce que j'ai vraiment vécu, cela nous rapproche. S'il n'avait 'pas prévu, d'un jour adopter', Vianney est d'autant surpris de l'engouement autour de son travail... qu'il pourra enfin partager sur scène en 2022 !

Retrouvez l'entièreté de l'interview dans Yes Week-End en replay sur Auvio.