Florent Pagny : son amitié étonnante avec un artiste belge bien connu

C'est toujours un bonheur pour l'interprète de Savoir aimer, Chanter, ou plus récemment L'instinct de se produire en Belgique, pays pour lequel il conserve de nombreux souvenirs agréables. Il a notamment évoqué ces moments avec un soupçon de nostalgie à Bruno Tummers dans Yes Week-End.

60 ans et toujours la même liberté de penser : Florent Pagny ne semble pas avoir pris la moindre ride, et que dire au niveau musical. Son album L'avenir démontre davantage, s'il fallait encore vraiment le prouver, l'incroyable tessiture vocale du chanteur .

Le public belge se détache déjà par son extrême fidélité selon Florent Pagny. "Les périodes un peu plus difficiles en France, je ne les ai jamais ressenties en Belgique. J'avais le même regard et le même respect. Ce n'est pas parce que je vendais moins de disques et que j'avais moins de tubes que d'un coup je ne valais plus rien. C'est agréable de voir qu'un peuple te respecte pour ce que tu as fait" confie-t-il.

L'artiste français a aussi chanté les œuvres de Jacques Brel en 2007 sur un album de reprises sobrement intitulé Pagny chante Brel. Son amour pour le grand Jacques, il le trouve à la fois dans son écriture et son interprétation. "Je me suis fait embarquer par sa musique que j'étais vraiment môme. J'adorais, je planais" se souvient-il.