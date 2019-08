Votez pour le meilleur week-end insolite de l'été !

Tout au long de l’été sur les ondes de Vivacité, vous nous avez raconté vos plus belles aventures. Après avoir voyagé dans toute la Belgique et découvert des lieux hors du commun grâce à vous, il est à présent temps de décerner le prix du " Week-end insolite de l’été 2019 ". Et c’est à vous d’en décider !

Votez pour le week-end insolite de l’été et remportez un an d’activités en Belgique !

De nombreux cadeaux à la clé

Le vendredi 23 août, nous décernerons le prix du "Week-end insolite de l’été 2019" à la proposition qui aura récolté le plus de votes, et une personne parmi les votants remportera un an d’activités en Belgique offert par 365.be et Vivacité.

Tous les jours de la semaine, du lundi 12 au jeudi 22 août, vous aurez également l’occasion de passer à l’antenne pour nous dire pour qui vous avez voté. Vous remporterez des entrées pour des attractions touristiques en Belgique chaque jour !

Rendez-vous avec Olivier Duroy et Sophie Businaro dans Vivre Ici du lundi au vendredi de 15h30 à 18h, sur Vivacité.

Le récap en 4 étapes :

1. Votez pour le week-end insolite de votre choix.

2. Un votant passe à l’antenne chaque jour pour remporter des cadeaux.

3. Le 23 août, découvrez quelle proposition s’est vu décerner le prix du "Week-end insolite de l’été 2019".

4. Le votant qui aura le mieux répondu à la question subsidiaire remportera un an d’activités en Belgique !