Voilà à quoi servent vos dons : 67 projets financés

Il y a quelques jours, Cap 48 et Viva For Life s’associaient pour faire face à l’urgence sociale causée par la crise du Covid 19 : un appel aux dons auquel vous avez déjà été très nombreux à répondre. Grâce à vous, 67 projets ont déjà pu être financés. Parmi ceux-ci, Echoline, une asbl de Charleroi qui accompagne une soixantaine de familles précarisées depuis la grossesse jusqu’aux 3 ans de l’enfant.

Préparer l’avenir de l’enfant

Malgré les conditions difficiles rencontrées par ces familles, Echoline tente de préparer un avenir le meilleur possible pour l’enfant. Cette aide, possible grâce à la création d’une relation de confiance, passe par un suivi complet : soutenir les parents, veiller à l’accessibilité des soins de santé, offrir une écoute et un soutien thérapeutique, veiller à la création des premiers liens avec l’enfant. L’équipe, en binôme sage-femme/psychologue, effectue également un travail précieux à domicile pour partager la réalité des familles et les aider à adapter leur maison ou leur manière de vivre pour répondre aux besoins de leur enfant.

Tout réinventer

Comme pour la plupart d’entre nous, la crise sanitaire est venue chambouler la vie de l’asbl. Mais Echoline reste plus que jamais proche des familles précarisées et tente de garder le contact à distance, notamment grâce aux nouvelles technologies. "On a d’abord dû commencer par un travail d’explication pour que les familles comprennent ce qu’est ce virus et surtout pourquoi le confinement est indispensable" explique Emilie Querton, responsable de l’asbl. Grâce à vos dons, l’association a pu aller encore plus loin L’aide financière a servi à trois axes majeurs :

Fournir rapidement du matériel de première nécessité que certaines familles se retrouvant sans revenus n’arrivent plus à acheter : colis alimentaire pour les premières panades, lait, langes, médicaments, thermomètres, balances…

Retourner sur le terrain , au domicile des familles, en protégeant l’équipe et les familles : grâce à du matériel sanitaire et désinfectant, tout en fournissant des kits d’hygiène.

Fournir du matériel d’éveil adapté et sécurisé pour les enfants confinés : hochets, parcs, tapis en mousse, marqueurs…

A vous de jouer

Il reste encore beaucoup à faire pour aider les acteurs sur le terrain : 150 associations ont sollicité un financement en urgence auprès de Cap 48 et de Viva For Life pour pouvoir aider leurs bénéficiaires à faire face. Plus que jamais, la solidarité est indispensable pour traverser cette période, alors n’hésitez pas à faire un don ici, ils sont déductibles dès 40 euros.