Un saut en parachute... Le cadeau-surprise de mon compagnon !

Voici le week-end insolite d'Océane

Mon compagnon m'a annoncé que nous allions sauter en parachute au dernier moment. La veille pour le lendemain matin... Du coup, je n'ai pas eu le temps de paniquer. Nous avons sauté à Spa.

J'avais déjà émis l'idée de faire un saut mais sans que ce soit vraiment réel... En mode : il faut faire ça une fois dans sa vie.

Et le jour J, quand on y est, c'est fort ! Au moment de sauter, on a le souffle coupé, mais il faut lâcher-prise et faire confiance à la personne qui saute avec nous. Avant le saut, on a l'impression que le fait d'attendre son tour dure une éternité. Et puis finalement, la chute est vraiment rapide. C'est l'affaire de quelques instants.

Retenter l'expérience ? Oui, je pense.

Après le saut en parachute, nous avons été faire un peu de karting sur le circuit de Spa avant d'assister au coucher du soleil... Un vrai week-end d'anniversaire !