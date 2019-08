Un risotto aux cèpes, girolles et châtaignes by Candice, un délice!

Risotto aux cèpes, aux girolles et aux châtaignes de Candice

Pour 4 personnes

Préparation : 10 min. – Cuisson : 20 min.

150 g de cèpes

150 g de girolles

200 g de châtaignes précuites

250 g de riz Arborio (riz spécial risotto)

1 L de bouillon (eau + cube)

10 cl de vin blanc sec

100 g de mascarpone

50 g de parmesan

15 g de beurre

3 échalotes hachées finement

Huile d’olive

Poivre du moulin

Débarrassez les champignons de toutes les salissures éventuelles, puis frottez-les doucement dans un linge propre humide avant de les sécher dans du papier absorbant.

Coupez-les en morceaux moyens. Réservez.

Coupez les châtaignes en morceaux. Réservez.

Préparez le risotto : dans une casserole, faites revenir les échalotes dans de l’huile sur feu moyen. Ajoutez le riz puis remuez sans cesse, jusqu’à ce qu’il devienne transparent.

Ajoutez alors le vin blanc, remuez puis laissez réduire sur feu doux. Lorsque tout le vin est absorbé, versez une louche de bouillon dans la casserole et remuez doucement avec une cuillère en bois.

Dès que le riz a absorbé le bouillon, ajoutez une louche supplémentaire. Procédez de cette manière pendant 18 à 20 min. jusqu’à ce que le riz soit cuit.

Parallèlement, faites doucement cuire les champignons dans un peu d’huile.

Ajoutez les champignons, leur jus de cuisson, ainsi que les châtaignes au risotto à 5 min. de la fin de la cuisson.

Dès que le risotto est prêt, incorporez-y le mascarpone, le beurre et le parmesan hors du feu. Poivrez. Mélangez et servez immédiatement.

Les + :

Le riz spécial risotto est indispensable car ses grains sont plus petits et plus ronds que les riz habituels, d’où une plus grande capacité d’absorption de liquide. Cela donne au plat sa consistance crémeuse et ferme à la fois.

Quand vous ajoutez le riz à la casserole, n’attendez pas trop longtemps avant d’y verser le bouillon, car s’il durcit, il ne cuira plus de manière homogène, ce qui l’empêchera d’absorber les condiments.

Prévoyez toujours du bouillon en suffisance, au cas où il vous en manquerait une petite louche sur la fin.