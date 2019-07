Un jeu de société où le suspense est roi et un chouette livre pour ados: les deux coups de coeur de la semaine de Florilège

Le jeu se joue en temps réel, ce qui veut dire que chaque équipe joue en même temps, sans devoir attendre son tour. Il faut donc être le plus rapide. Mais pas trop non plus, pour prendre les bonnes décisions.

La figurine détective à le droit de se déplacer d'une ou deux cases à la fois. L'agent de liaison doit d'abord choisir une case de destination et observer son illustration (sans l'indiquer aux joueurs détectives). Pour transmettre l'information aux joueurs détectives, l'agent de liaison doit devoir montrer... un autre dessin qui fait office d'indice. En regardant cet autre dessin, les joueurs détectives doivent trouver une analogie visuelle, d'objet, de personnage, de couleur, de situation... avec une case de destination possible.

Le tout doit se passer sans se faire attraper par la police. Chaque fois que les joueurs détectives déplacent la figurine sur une case où se trouve la police, l'agent de liaison doit les en informer et ils doivent prendre un jeton police. Trois jetons polices, et la partie est immédiatement perdue pour l'équipe!

Le tout doit se passer sans se faire attraper par la police. Chaque fois que les joueurs détectives déplacent la figurine sur une case où se trouve la police, l'agent de liaison doit les en informer et ils doivent prendre un jeton police. Trois jetons polices, et la partie est immédiatement perdue pour l'équipe!

Le tout doit se passer sans se faire attraper par la police. Chaque fois que les joueurs détectives déplacent la figurine sur une case où se trouve la police, l'agent de liaison doit les en informer et ils doivent prendre un jeton police. Trois jetons polices, et la partie est immédiatement perdue pour l'équipe!

Le tout doit se passer sans se faire attraper par la police. Chaque fois que les joueurs détectives déplacent la figurine sur une case où se trouve la police, l'agent de liaison doit les en informer et ils doivent prendre un jeton police. Trois jetons polices, et la partie est immédiatement perdue pour l'équipe!

Le tout doit se passer sans se faire attraper par la police. Chaque fois que les joueurs détectives déplacent la figurine sur une case où se trouve la police, l'agent de liaison doit les en informer et ils doivent prendre un jeton police. Trois jetons polices, et la partie est immédiatement perdue pour l'équipe!

Le tout doit se passer sans se faire attraper par la police. Chaque fois que les joueurs détectives déplacent la figurine sur une case où se trouve la police, l'agent de liaison doit les en informer et ils doivent prendre un jeton police. Trois jetons polices, et la partie est immédiatement perdue pour l'équipe!

Règles du jeu : Par équipe, il y a donc 2 rôles : l’agent de liaison (qui donne les indications visuelles) et un ou plusieurs détectives (qui se déplacent sur le plateau grâce aux indices). L’agent de liaison a le plan de la ville devant lui, caché par un paravent. Ce plan indique l’emplacement des 3 preuves à trouver, des policiers et le lieu de rendez-vous avec le client. Le plateau de jeu change à chaque partie car il se compose de 7 quartiers recto-verso que l’on dispose de manière aléatoire.

Pour la petite histoire : Amsterdam, de nos jours. Un délit a été commis mais la police piétine. Un client anonyme fait appel à votre agence de détectives privés pour discrètement accélérer l’enquête. Faites vite, vos rivaux sont aussi sur le coup ! Votre agent de liaison, basé à l’agence, vous oriente dans la ville. Il vous transmets des indications sous forme d’images pour éviter que police et adversaires ne comprennent votre message. Mais cela peut du coup, rendre difficile la compréhension des indications. Déplacez-vous à la recherche de 3 preuves et ramenez-les au client avant l’autre équipe pour espérer toucher une prime. Prenez-garde, la police n’aime pas les détectives privés. A force de vous voir marcher sur leurs plates-bandes, ils vous intercepteront et enfermeront, laissant le champ libre à vos rivaux.

Livre : Longtemps j’ai rêvé de mon île, de Lauren Wolk, aux éditions L’école des loisir (Médium), 2018, 14 ans et plus

Nouvelle-Angleterre (Massachusetts), années 20.

Je m'appelle Corneille.

Quand je n'étais qu'un bébé, quelqu'un m'a déposée dans un vieux rafiot et m'a poussée en haute mer.

Je me suis échouée sur une toute petite île, comme une graine apportée par la marée. C'est Osh qui m'a trouvée et qui m'a recueillie dans son cabanon. Osh, un peintre solitaire et vivant de sa pêche, l'a élevée comme sa propre fille. Pendant longtemps, j'ai été pleinement heureuse de vivre avec lui, d'apprendre à pêcher et aussi à lire avec Miss Maggie, notre voisine.

Et puis une nuit, l'année de mes douze ans, j'ai vu brûler un feu au loin, sur l'île de Penikese où personne n'allait jamais. J'ai décidé que le temps était venu pour moi de savoir qui j'étais, pourquoi j'avais été envoyée sur les flots. Et aussi pourquoi tant d'habitants de l'île m'évitaient comme s'ils avaient peur...

Comment enquêter sur sa famille biologique sans blesser la famille qu'on s'est choisie? Comment retrouver son frère et sera-t-il heureux de la rencontrer ?

Corneille aime sa vie de Robinson avec Osh. Mais elle a besoin d’obtenir les réponses à ses questions. Même si elle apprend que Penikese est une île qui abritait une léproserie.

Et cela va se compliquer quand son passé sera lié à un trésor disparu. Il faudra alors se battre contre des pilleurs de trésor.

Laissez-vous transporter dans une atmosphère hors du temps, proche de la nature, où aventure et histoire se mêlent avec finesse.

On découvre dans ce livre la vie simple et pourtant comblée d’une petite fille élevée par un homme au passé mystérieux qui s’est délesté de son ancienne vie pour s’échouer sur une île quasi-perdue. Mais l’amour de Osh et la gentillesse de Miss Maggie ne suffisent bientôt plus à Corneille qui éprouve un véritable manque : celui de ses origines.

Ce livre est paru dans la collection Médium de L’école des loisirs, une collection destinée aux ados dès 13 ans, mais les adultes auront également énormément de plaisir à le lire.

N'hésitez pas à retrouver d'autres bons plans sur notre page Facebook et sur le site de la Librairie Florilège.