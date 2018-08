Œufs surprise au jambon et aux artichauts

Pour 6 personnes

Préparation : 15 min. – Cuisson : 12 min.

6 tranches de jambon, de coppa ou de pancetta

4 fonds d’artichauts en bocal, égouttés et coupées en fines lamelles

6 gros œufs

6 c. à s. de parmesan

15 g de beurre

2 c. à s. de ciboulette hachée

2 c. à c. de basilic ciselé

Poivre du moulin

Beurrez 6 ramequins. Tapissez le fond et les côtés de chaque ramequin de jambon. Dans une petite poêle, faites revenir 3 min. les tranches d’artichauts dans un peu de beurre. Laisser refroidir. Ajoutez les herbes, poivrez et répartissez dans les ramequins (si vous préparez cette recette la veille, c’est maintenant que les ramequins vont au réfrigérateur). Cassez un œufs dans chaque ramequin, poivrez et saupoudrez de parmesan. Préchauffez le four à 200° (th. 7) et enfournez 9 à 12 min. jusqu’à ce que le blanc des œufs prenne et que le fromage dore. Servez immédiatement.