Travailler à l'étranger comme étudiant: les bons plans d'Infor Jeunes

Tous les lundis, on parle des jobs étudiants, mais jusqu’ici on s’est focalisé sur la Belgique. Pourtant, les jeunes ont de plus en plus la bougeotte et il y en a certainement plus d’un qui seraient intéressés d’effectuer leur job étudiant à l’étranger, est-ce que c’est possible?

Oui c’est tout à fait possible, c'est-à-dire qu’il y a un cadre légal. Et comme d’habitude, c’est Adeline Dujarin, d’Infor Jeunes qui répond à la question.

Pour un jeune qui travaille à l’étranger, qu’est-ce qui s’applique alors, la législation belge ou du pays dans lequel il travaille ?

Il doit faire attention aux deux, ça dépend un peu de quoi on parle. Par exemple, pour la condition d’âge, il doit aussi bien respecter le minimum requis en Belgique que dans le pays en question. Donc il prendra l’âge le plus élevé.

Pour le reste, il est plutôt soumis à la législation du pays dans lequel il travaille mais il doit par exemple faire attention à respecter les règles en matière d’allocations familiales en Belgique pour ne pas les perdre pendant qu’il est à l’étranger.

Bonne nouvelle par contre, ses heures de travail comme étudiant ne sont pas comptabilisées avec les heures prestées en Belgique. Chez nous, la limite pour qu’un job soit toujours considéré comme un job étudiant, c’est 475h par an. Les heures prestées hors Belgique ne sont donc pas ajoutées au compteur.

Quelques conseils à donner aux étudiants qui sont intéressés par un job à l’étranger ? Comment faire pour en trouver un ?

Les jobs saisonniers sont facilement attribués à des jobistes, donc ça c’est une première piste à suivre grâce à des sites dédiés à l’emploi à l’étranger. On les retrouve notamment dans une brochure d’Infor Jeunes qui s’appelle " Partir à l’étranger en 40 questions ".

Il arrive aussi que des salons ou des séances d’infos soient organisés pour mettre un ou plusieurs pays en avant, et généralement il y a toute une partie qui concerne l’emploi sur place.

Et puis il y aussi des systèmes de tourisme participatifs comme le Woofing, qui permettent d’être logé nourri et blanchi en l’échange de services à la ferme, dans les champs, dans les bois et autres. Ça a de plus en plus la cote !

Et puis il y a le secteur de l’hôtellerie et du tourisme aussi.

Oui absolument, il y a moyen de trouver un job d’animateur, de guide ou ce genre de choses puisqu’en tant qu’étranger, on parle souvent une ou plusieurs langues différentes de celle(s) parlée(s) dans pays d’accueil donc forcément, dans le secteur touristique, ça intéresse les employeurs potentiels.

Un dernier conseil aux jeunes qui nous écoutent ?

Se renseigner un maximum, avant de partir ET selon le pays choisi ; parce que chaque pays a ses propres règles, et puis parfois des accords sont passés avec la Belgique, parfois pas et, ça aussi, ça peut changer certaines choses pour le jeune.

Vous pouvez retrouver tous les bons plans pour trouver un job à l’étranger dans la brochure " Partir à l’étranger en 40 questions " d’Infor Jeunes, dans laquelle on retrouve aussi des bons plans pour tous les autres types de projets à l’étranger comme le volontariat, le stage, le séjour linguistique, etc, etc !

Chez nous, certains étudiants pourraient avoir envie de prolonger l’expérience et de continuer à travailler durant l’année scolaire. C’est possible ça ?

C’est tout à fait possible, d’ailleurs dans les supermarchés, les boulangeries ou encore dans l’Horeca, on voit souvent des jobistes le samedi ou le dimanche.

Mais attention il y a des conditions. Le travail doit se faire uniquement pendant les moments où le jeune ne suit pas sa formation.

Il ne faut pas dépasser les 475 heures maximales par an pour que ce soit considéré comme un job étudiant.

Il est aussi possible de travailler comme jobiste quand on suit une formation en alternance. Mais attention, dans ce cas, l’ensemble des revenus est pris en compte pour la déclaration fiscale. Attention aux mauvaises surprises.

Et pour les allocations familiales ça se passe comment ?

Pareil que pour un job étudiant classique pendant les grandes vacances. Jusque 18 ans on les conserve quoi qu’il arrive.

De 18 à 25 ans : on conserve les allocations aussi, sauf si le jeune travaille plus de 240 heures par trimestre ou dépasse les fameuses 475 heures par an.

Quoi qu’il arrive, on se renseigne toujours bien quand on travaille, même comme étudiant. Pour ça un seul site, celui d'Infor Jeunes.