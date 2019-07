Tout savoir sur la Pina Colada avec notre barman de l'été dans Vivre Ici

Tout l'été, on s'accoude au bar d'Alain Vervoort, notre super barman. Chaque semaine, il nous donne une idée cocktail déclinée avec ou sans alcool. Aujourd'hui, il s'intéresse (et nous intéresse) à la Pina Colada. Santé!

Recette du Cocktail

- 5 cl de Ron Brugal Añejo

- 10 cl de jus d’ananas fraichement pressé

- 2 cl de crème de noix de coco

Décoration : Quartier d’ananas et cerise au marasquin + 2 pailles larges

Technique : Mixer tous les ingrédients avec 340 gr de glace pilée (ou 5 ou 6 glaçons).

Type de verre : Hurricane de 43 cl

Les verres Hurricane aussi appelés verres tulipe, restent l’icône des verres à cocktail des années 90.

Son pied court est surplombé d’un grand verre ballon aux bords évasés, tout en élégance.

Sa forme fait penser aux anciennes lampes à pétrole, les hurricane lamps, qui leur ont donné leur nom. Ce verre est généralement utilisé pour les cocktails tropicaux et colorés servis avec de la glace pilée.

Truc du Pro

Attention, bien faire attention au type de blender que l’on utilise. Si c’est un Ice Crusher qui peut broyer des glaçons alors oui, on peut utiliser des glaçons, sinon on utilisera de la glace pilée. Une autre possibilité, mettre les glaçons dans un essuie et les casser avec un marteau.

On peut utiliser du jus d’ananas de bonne qualité, mais ce sera bien meilleur et incomparable avec de l’ananas frais voire les 2.

Pour obtenir un Cocktail ou un Mocktail encore plus crémeux, il faut ajouter 2 cl de crème fraîche épaisse.

Attention que si on ajoute trop de glace, on risque de rendre le cocktail moins crémeux

Histoire

Ce cocktail que tout le monde connait mais qui fait un peu honte dans le milieu de la Mixologie a vu le jour en 1950 à Puerto Rico…

On peut le faire avec du rhum blanc, mais personnellement, je le préfère avec du rhum ambré qui est plus à mon goût parce que cela lui donnera plus de saveur.

C’est un cocktail qui revient à la mode grâce au retour du rétro dans le monde du cocktail.

Comme l’ananas est un fruit fibreux, Piña Colade veut dire " ananas filtré ".

C’est aussi à Puerto Rico, en 1949 que l’on a inventé un processus industriel pour obtenir de la crème de coco. Il faut donc de la crème de coco pour le Pina Colada et non du lait de coco qui est malheureusement utilisé dans trop de recettes. Et surtout, il ne faut pas ajouter du Malibu qui gâche tout. Le Malibu est une liqueur de coco à base rhum, rien ne vaut les ingrédients d’origine.



Recette du Mocktail Virgin Piña Colada

- 12 cl de jus d’ananas fraichement pressé

- 2 cl de crème de noix de coco

- 2 cl de Sirop Monin Saveur Rhum

Décoration : Quartier d’ananas et cerise au marasquin + 2 pailles larges

Technique : Mixer tous les ingrédients avec 340 gr de glace pilée (ou 5 ou 6 glaçons).

Type de verre : Hurricane