Too Good To Go : l'appli qui lutte contre le gaspillage !

Le jeudi après-midi, c'est la chronique conso ! L'occasion de découvrir l'appli Too Good To go... Le bon plan pour lutter contre le gaspillage alimentaire.

L'appli Too Good To Go

Too Good To Go, c’est une application mobile gratuite qui met en relation des commerçants et des clients pour proposer des aliments invendus à moindre prix ; les repas sont offerts au minimum 50% moins chers que le prix de base.

L'objectif : lutter contre le gaspillage alimentaire et créer une communauté de Guerriers du Gaspillage Alimentaire.

Pour l'utiliser, vous téléchargez l'application Too Good To Go sur votre smartphone. Ensuite, vous commandez de la nourriture sous la forme d’un panier surprise chez le commerçant de votre choix et vous payez via l’appli et vous récupérez votre panier en fin de journée.

Il y en a pour tous les goûts : ça va de la soupe aux fruits et légumes, à la viennoiserie en passant par des pâtes, des pizzas ou encore des sandwichs. Bref, vous avez de quoi faire.

Et tout le monde est gagnant puisque le commerçant valorise ses invendus et l’utilisateur de l’appli profite de repas à plus petits prix. Et grâce à cette appli, 1000 à 1500 repas sauvés chaque jour !

Une application disponible un peu partout en Belgique.