C'est mardi alors direction votre cuisine pour réaliser LA nouvelle recette du jour de Candice Kother : la tarte salée à la betterave et aux oignons rouges !

La betterave est un légume riche en nutriments : fibres, potassium, calcium, magnésium, vitamine B, et notamment, le fameux acide folique (B9). Peu présent dans l'alimentation, celui-ci est essentiel, surtout chez la femme enceinte. Mettre une portion de 100 g de betterave à son menu permet de couvrir près d’un tiers des apports quotidiens recommandés.

Faites cuire les betteraves au four, non épluchées et en papillote bien hermétique pendant 2 heures ou en casserole, à l’eau : mettez-les non épluchées dans le panier de votre marmite à pression pendant 30 minutes. Dès que la cuisson est terminée, plongez-les dans de l’eau très froide pour les éplucher facilement.

Conservez-la trois ou quatre jours dans le bac à légumes du réfrigérateur, enfermée dans un récipient hermétique. Coupée en tranches, elle peut se congeler et se garde alors plusieurs mois.

Lorsqu'elle est crue, choisissez-la ferme avec une écorce pas trop sèche. Si elle possède encore des feuilles, c'est encore mieux. Cuite, sa peau doit être lisse, sans tache noire ni gerçure. Préférez-la toujours petite car, plus grosse, elle risque d'être fibreuse.

Recette...

Tarte salée à la betterave et aux oignons rouges

Pour 4 personnes

Préparation : 10 min. - Cuisson : 25 min.

1 rouleau de pâte feuilletée

1 betterave cuite coupée en cubes

2 oignons rouges

200 g de tomates cerise

4 c. à s. de pesto

1 boule de mozzarella

1 poignée de pignons

1 poignée de basilic frais ciselé finement

10 olives noires

Huile d’olive

Poivre du moulin

Déroulez la pâte feuilletée dans un moule et faites-la cuire à blanc 10 min. dans un four préchauffé à 200° (th. 7). Dans une poêle, faites revenir dans de l’huile d’olive les oignons émincés et les tomates cerise pendant 5 min.

Sortez la pâte du four. Badigeonnez le fond de pâte de pesto, recouvrez de tranches de mozzarella et versez par-dessus la préparation oignons-tomates. Poivrez généreusement.

Enfournez 5 min.

Ouvrez le four et ajoutez la betterave en dés sur la tarte, le basilic ciselé et les olives noires. Parsemez de pignons. Poursuivez la cuisson 5 min.