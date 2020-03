Soutenez le monde médical en regardant des vidéos

Du lundi au vendredi de 14:00 à 16:00 sur Vivacité

Plus d'infos

× Quitter

De 14h00 à 16h, Olivier Gilain vit et partage avec vous le meilleur de chaque région et en se balade à travers Bruxelles et la Wallonie. Conseils pratiques, infos service, bons plans... Une émission qui vous donne toutes les clés pour vivre activement et harmonieusement près de chez vous. Un rendez-vous en toute complicité 100% pour vous !