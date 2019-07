Séjourner dans un ranch à l’américaine en Belgique, c’est possible !

Un moment inoubliable dans ce ranch-arrêt chevaux. Nous avions décidé de nous changer les idées et de respirer le bon air près de Gouvy… Nous avons eu bien plus que ça : c’était le moment des concerts organisés par la commune et à notre étonnement, nous avons assisté au concert du groupe qui était venu à notre mariage 10 ans plus tôt : The Big Bayou Bandits. Ce concert a été savouré avec un super BBQ western organisé par le propriétaire si sympathique et les boissons servies par le fils en tenue appropriée. Je vous suggère de venir le découvrir… La nuit a été juste magnifique, dois-je le rajouter ? Un endroit exceptionnel avec des concerts émouvants.