Recette de Candice : Nic Nac maison

Tamisez toutes les poudres (farine, fécule, sucre). Ajoutez le beurre et mélangez.

Fouettez l’œuf à la fourchette avec le lait et la vanille.

Incorporez-le au mélange et fouettez jusqu’à l’obtention d’une pâte ferme.

