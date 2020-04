Offrez un cadeau local aux infirmières et infirmiers

Les initiatives se multiplient pour soutenir le personnel médical. Il y a les applaudissements quotidiens à 20h, mais aussi d’autres marques de sympathie, comme cet appel aux dons pour offrir des cadeaux locaux aux infirmières et infirmiers. L’opération fait d’une pierre deux coups, puisqu’elle permet aux commerçants bruxellois de liquider leur stock. A terme, cet appel à la générosité va aussi dépasser les frontières de la capitale.

L’initiative

Au départ, ce sont 4 citoyens qui se sont rassemblés : un entrepreneur bruxellois, un spécialiste de la communication, une administratrice de l’hôpital Saint-Pierre et le responsable d’un site de crowdfunding. Ils ont mis leurs compétences et leurs réseaux en commun pour mettre le projet sur pied.



Des champignons et des roses

L’opération se met alors en place. Un premier crowdfunding est lancé, il permet rapidement de récolter des fonds pour offrir 200 cadeaux achetés auprès de Permafungi : des kits bio pour faire pousser des pleurotes chez soi. Mais le train est en marche et d’autres cadeaux ont été et seront ainsi offerts aux infirmières : du chocolat, du vin, des savons naturels, des roses éternelles (elles sont traitées pour durer jusqu’à 5 ans !) ou encore des bières artisanales.

Pour soutenir à la fois le commerce local et le corps médical et participez aux différentes récoltes de dons, rdv sur cette page Facebook.