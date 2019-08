Mon séjour insolite dans le cadre pittoresque de Thon-Samson

Il faut dire qu’avec sa rivière, sa nature verdoyante, ses rochers et ses ruines, Thon-Samson a su conserver son charme d’antan. Le dépaysement est garanti dans ce cadre authentique ! Situé dans la commune d’Andenne, Thon-Samson est fièrement labélisé " Plus Beaux Villages de Wallonie ". Se promener au gré de ses rues sinueuses peut révéler quelques belles surprises, à l’image de l’église Saint-Remy datant du 18è siècle, ou encore le château ferme bâti à partir d’un donjon médiéval. Surplombé par les ruines d’ un ancien château fort , Thon-Samson offre aussi de sublimes panoramas. L’endroit idéal pour de belles balades en famille ou en amoureux.

Alors qu’ils habitaient en plein centre de Namur et pensaient partir dans les Ardennes pour un week-end en amoureux , Fabien et son épouse se sont retrouvés à Thon-Samson… à une quinzaine de kilomètres de chez eux !

Parce que nos régions regorgent de pépites et qu’il n’y a pas besoin de parcourir des centaines de kilomètres pour découvrir des endroits sympas, Vivre ici met en avant vos excursions insolites sur le sol belge tout au long de l’été.

Lors de sa visite, Fabien a été accueilli par le charmant personnel du gîte Le Moulin et a vite sympathisé au vu de son histoire plutôt cocasse. "Nous nous souvenons bien d’eux" nous a confiés Fabienne, l’ancienne propriétaire des lieux, qui a entendu le témoignage de Fabien à l’antenne de Vivacité.

Le Moulin a malheureusement fermé ses portes, mais Fabienne vous accueille désormais à quelques kilomètres de là, à Coutisse, dans les hauteurs d’Andenne au restaurant Edmond table d’amis (ouvert le samedi et dimanche, sur réservation). Bonne nouvelle, "pour les auditeurs de Vivacité, nous offrons l’apéritif" !

Plus d’infos sur le village de Thon-Samson sur le site Wallonie Belgique Tourisme et du label Plus beaux villages de Wallonie.