Une expérience à recommander pour l'authenticité et la convivialité de l'endroit !

Voici le week-end insolite de Marianne

Mon séjour dans un pod au plus près de la nature - © Tous droits réservés Mon séjour dans un pod au plus près de la nature - © PHOTO BERNARD LIBERT SUDPRESSE Mon séjour dans un pod au plus près de la nature - © PHOTO BERNARD LIBERT SUDPRESSE

Un pod, c'est une cabane en bois en forme d'igloo qui permet de dormir dans la nature, au sec et en toute sécurité... Sans devoir emmener son matériel, ni sa tente. Le Camping du Préau à Bernissart vous propose ce type de logement pour un dépaysement total !

Habitant dans la région, j'ai eu envie de tester cette formule insolite avec une amie, par curiosité.

Sympathiques et confortables, les pods du Camping du Préau sont équipés d'un lit double et d'un canapé lit qui peut accueillir 2 personnes supplémentaires.

Ils sont éclairés et disposent de l’électricité. Ils peuvent être chauffés pendant les nuits fraîches. Tables et chaises vous attendent sur une petite terrasse extérieure. A l'intérieur, il y a un frigo, une table et des petits ustensiles de cuisine (couteaux, fourchettes, verres, tasses...).

Tout autour, les activités ne manquent pas... Une taverne, un étang de pêche, un centre omnisports avec piscine couverte, un terrain de mini-golf et une plaine de jeux pour les enfants complètent l'ensemble du site. Des aménagements sont également prévus pour accueillir les personnes à mobilité réduite.

Ce camping constitue par ailleurs un beau point de départ pour découvrir la région à pied ou à vélo... La Réserve Naturelle des Marais d’Harchies, le Château de Beloeil, l'Archéosite d'Aubechies, le Musée de la Vie Rurale de Huissignies, le Musée de l'Iguanodon à Bernissart...