Les trucs et recettes de Candice pour cuisiner la truite

Dans la vallée de l’Ourthe, on pêchait jadis le saumon. Il y a un siècle, la Meuse fourmillait de brochets et des saumons. Parcourue de ruisseaux et de rivières, la Wallonie offrait en abondance brochets, truites, ombles-chevaliers, brochets, brêmes, anguilles, gardons, rotengles, écrevisses…

Mais c’est la truite qui est restée le symbole du terroir wallon.

Les pisciculteurs wallons d’aujourd’hui proposent la truite vivante pour repeupler les rivières, pour alimenter les étangs en pêche ou pour orner les aquariums des restaurants qui préparent la truite au bleu, qu’il faut tuer "à l’instant".

La truite a toujours eu la cote. Outre l’escavèche, elle a inspiré de nombreuses recettes. A Houyet, dans le Namurois, et dans le Luxembourg, on préparait (et on prépare encore) la truite au vin rouge. On la fait aussi au vin blanc et elle est dite alors à l’ardennaise. A Mons, les "Truites Antoine Clesse" sont cuites à la bière avec des échalotes, puis épluchées et servies avec une sauce mousseline, une garniture de carottes tombées à la bière et du cerfeuil haché. Le terroir liégeois a une prédilection pour les truites de l’Amblève au court-bouillon.

Au début des années cinquante, Albert Couvreur a rendu hommage à ce salmonidé de rivière dans ses "Rimes gourmandes" :

" Pleine de volupté, batailleuse et gourmande,

La truite bondissante est reine des torrents !

Nageant de long en large, on la voit qui brigande

Promenant dans les eaux, ses instincts dévorants

…

Sa chair délicieuse a le goût de noisette :

Culinaire trésor qui charme les gourmets

A l’amande, à la crème, en coulis, en caissette,

Elle est le plus suave et le meilleur des mets. "

La truite fait partie des légendes wallonnes. La comtesse Mathilde, femme de Godefroid le Bossu, séjournait à Chiny en 1080. Elle venait de perdre son mari et un enfant. Elle rendit visite à un monastère récent. Elle s’installa près d’une source d’où jaillissait une eau limpide. Elle laissa tomber dans l’eau son anneau de mariage couvert de pierres précieuses, symbole de son bonheur passé. Les recherches furent vaines. Le soir, Mathilde, désespérée, implora la vierge. Et c’est alors qu’une truite sortit de l’eau, en tenant la bague dans sa bouche. La comtesse s’écria : "Vraiment, ici, c’est un Val d’Or ". Elle dota richement les moines et permit donc la construction des premiers édifices religieux d’Orval…

Les qualités de la truite

La truite est à la fois diététique, savoureuse et d’une rare digestibilité. Poisson demi-gras, elle ne contient que 3 gr de lipides pour 100 gr. Elle est pauvre en cholestérol et en sodium et très riche en protéines : la teneur en protéines de sa chair atteint 19,5 à 20,5 gr par 100 gr de matières comestibles, taux élevé quand on sait que deux œufs de taille moyenne apportent environ 13 gr de protéines. Ce taux se révèle très stable quelle que soit la taille de la truite.

Les protéines de la truite ont une grande valeur biologique fournissant tous les acides aminés essentiels dont l’organisme a besoin, avec un apport en lysine supérieur à celui d’autres aliments.

La truite apporte des vitamines, notamment du groupe B, et par rapport aux teneurs de la moyenne des poissons, elle est plus riche en vitamines B2,B6, B12, PP et A.

Les lipides qu’elle contient ont une très haute valeur nutritionnelle. Ils sont constitués

de 25 % d’acides gras saturés et de 46 % d’acides gras polyinsaturés à longue chaîne carbonée. Parmi les acides gras polyinsaturés, on note chez nos truites une proportion tout à fait exceptionnelle d’acides gras de la série Oméga3.

Ne nous privons donc pas de ce poisson remarquable qui, en plus, affiche des prix d’amis ! La truite est l’une des grandes spécialités de la Wallonie. De nombreux pisciculteurs y élèvent notamment la truite fario, à la chair ferme et consistante et la truite arc-en-ciel à la chair blanche ou rose, qui n’a pas besoin d’être écaillée. Ils sont en contact permanent avec des organismes de contrôle et de guidance et plus particulièrement avec les représentants de l’Institut d’Expertise Vétérinaire. C’est dire si l’on peut déguster les yeux fermés ces poissons de qualité. De leurs ateliers, sortent de nombreux produits comme la truite fumée, en filets, marinée ou en rillettes. Ou encore le caviar de truite.

Quelques conseils

La chair demi-grasse de la truite supporte tous les types de cuisson, sans se dessécher.

Elle peut être cuite à la bière, en cocotte, au four ou en matelote, en papillote, pochée ou à la poêle. Elle peut se faire au bleu, grillée et enrobée de fines bardes de lard, meunière au beurre fondu, à la poêle, au micro-ondes. Dans ce dernier cas, il faut l’arroser de jus de citron, la saler, la poivrer et la recouvrir d’un film. Au sortir du four (6 à 8 min.), on peut l’arroser de beurre fondu dans lequel auront doré quelques cuillères d’amandes effilées.

Associez le champagne à la truite : faite-la dorer au beurre, jetez quelques échalotes dans la poêle, laissez-les fondre et ajoutez du champagne. Assaisonnez, faites cuire une dizaine de minutes. Enlevez-la de la poêle et parfumez le beurre de cuisson d’un peu de concentré de tomate et de champagne.

Cuisez-la en papillote avec un peu de beurre et un bouquet de cresson.

Et pourquoi pas des truites panées ? Pour 4 personnes: 4 truites, 3 c a s de farine, 2 oeufs, sel, poivre, une tasse de chapelure. Faites lever les filets de truites par votre poissonnier. Passez-les dans la farine, puis dans les oeufs battus avec le sel et le poivre et enfin dans la chapelure. Faites frire à grande friture jusqu'à ce que les filets soient dorés. Egouttez soigneusement. Servez avec une salade verte et une sauce tartare.

Réalisez des truites aux noix : malaxez 200 g de beurre, 60 g de noix écrasée en poudre, du persil, 100 g de chapelure, 1/2 jus de citron, sel et poivre. Passez 3 truites dans de la farine et tartinez-les sur les 2 côtés avec le mélange. Mettez-les à cuire dans une cocotte à sec sur feu modéré.