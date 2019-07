Les stages Adeps c'est aussi pour les adultes!

Chaque mardi, Fabien Valissant de l'Adeps vient nous parler des stages d'été. Aujourd'hui il s'intéresse aux stages pour adultes.

Quand on parle des stages d’été on pense directement aux stages pour les enfants. Eh bien !, il faut savoir que les adultes ne sont pas en reste. En effet, l’ADEPS élargit aussi son offre dans certains de ces centres sportifs dont notamment celui des Arcs.

En ce qui concerne la Belgique, nous avons une offre de 34 stages dans 6 centres sportifs avec une fourchette d’âge qui va de 18 ans à 99 ans.

Deux possibilités :

Poursuivre sa formation dans les " filières Pro " (cursus pédagogique structuré avec une finalité validée par des tests).

La découverte et l’initiation.

Que peut–on faire :

Marche nordique et la plongée CS d’Arlon à partir de 18 et + , 51€ en externat.

Le vol à voile au CS de Péronnes 18 – 77 ans 323€ en externat.

Planche à voile, voile,

Soit en filière pro à Péronnes pour les adultes de 18 à 21 ans.

Soit en initiation au CS le Cierneau pour les adultes de 18 à 65 ans. Idem pour les stages de voile habitable et pour le catamaran. 117,5 € en externat et 271€ en internat.

Multisports 50 ans et +

Loverval

Vous aimez pratiquer et découvrir un maximum de disciplines sportives ? Ce stage est fait pour vous, Activités en plein air : randonnée, course d'orientation, tir à l'arc dans les bois, vélo de route, fitness, mise en condition physique (swissball, street workout, step), yoga, relaxation, le tout dans une ambiance festive et conviviale, encadré par des moniteurs spécialisés. (92,50 €)

Engreux

Vous aimez pratiquer et découvrir un maximum de disciplines sportives ? Ce stage est fait pour vous, venez nous rejoindre à Engreux dans le cadre somptueux qu'est le site naturel des 2 Ourthes.

Activités en plein air : randonnée, course d'orientation, tir à l'arc dans les bois, tennis, kayak, vélo Ravel.

Activités dans les salles de sport : tennis de table, sports collectifs, escalade, badminton, stretching.

Le tout dans une ambiance festive et conviviale, encadré par des moniteurs spécialisés. (92.50 € en externat – 241 € en internat)

Yoga

Programmé au CS de Chiny, ce stage est axé sur la pratique du yoga sous forme de séances spécifiques. La journée débutera à 6h30 par du yoga et sera alternée de randonnées (niveau initiation) et de séances de yoga. En soirée, les participants en internat pourront pratiquer du multisports avec des personnes du stage sport en famille. 51 € en externat, 191,20 € en internat (20 – 80 ans).

Les stages pour adultes aux Arcs

Le centre sportif est situé en Haute Tarentaise à deux pas de Bourg-Saint-Maurice, à la croisée des massifs du Mont-Blanc, du Beaufortain et de la Vanoise. Dans cette région de rêve, vous découvrirez des paysages exceptionnels formés de cimes et de vallées d’une grande beauté.

Plusieurs formules vous sont proposées :

Les randonnées associées à différentes thématiques ou sports Bien-être, yoga, tai chi, qi gong, aventure, etc.

Passeport santé 50 à 75 ans (randonnée, aquagym, stretching, gym douce)

Treks de 18 à 40 ans

Trails de 18 à 55 ans

Différents sports comme le parapente, eaux vives, vtt, vtt de descente 18 à 40 ans

Le transport en car est également organisé par l’ADEPS pour un supplément de 170 €

Les détails et bien d'autres idées de stages sur le site de l'ADEPS.