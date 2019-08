Les plus belles voix d'Europe à Villers-la-Ville pour la 20e édition de La Nuit des Choeurs

C’est un classique de la fin de l’été. La Nuit des Chœurs fera résonner les splendides ruines de Villers-La-ville les vendredi 30 et samedi 31 août. Une édition un peu particulière puisqu'elle célèbre les 20 ans de l'événement. Pour l'occasion, les organisateurs ont mis les petits plats dans les grands avec un soin particulier accordé aux effets de lumières. La programmation est aussi à la fête avec les deux formations préférées du public au cours des 19 édition précédentes. On retrouvera donc avec grand plaisir les Corses d'I Muvrini et les très déjantés Voca People.

Pour le reste, on ne change pas une formule qui gagne: six formations vocales permettant au public de déambuler tout au long de la soirée dans un cadre magnifique, avec en apothéose, un rassemblement de tous les artistes et un magnifique feu d'artifice.

Pour toutes les infos et la programmation, rdv sur le site de la Nuit des Choeurs.