Les jobs étudiants qui rapportent le plus !

Pour de nombreux étudiants, l’été est le moment idéal pour travailler et gagner de l'argent.

On connait les célèbres camps et plaines pour enfants, les supermarchés, les bureaux de papa et maman qui recrutent des jeunes … Mais, nous avons trouvé pour vous, les jobs les mieux rémunérés.

Parmi les jobs étudiants les mieux payé, des métiers étonnants, d’autres plus rudes, bien loin de ceux auxquels on pourrait penser.

Les étudiants belges ne perdent pas de temps pour se mettre au boulot.

Comme le révélait la Ministre fédérale de la Santé Maggie de Block, le nombre d’étudiants jobistes a augmenté de 4 % depuis que la limite légale pour bénéficier de cotisations sociales réduites est passée de 50 jours à 475 heures.

un étudiant sur deux travaille durant sa scolarité

Les plus rentables

1. le secteur de la sécurité (salaire brut moyen 15,87 euros de l'heure)

2. le secteur de la métallurgie ( salaire brut horaire moyen de 14,41 euros)

3. le secteur de la cokéfaction et le raffinage

Les moins rentables

1. le secteur des industries alimentaires

2. les métiers qui touchent à l’agriculture, à l’élevage et à la pêche (salaire horaire est légèrement au-dessus des 10 euros de l’heure)