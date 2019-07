Les étudiants jobistes aussi doivent remplir leur déclaration fiscale. Voici comment!

Chaque lundi dans Vivre Ici, nous vous donnons des conseils et des bons plans en rapport avec les jobs étudiants. Cette semaine, Adeline Dujardin d'Infor Jeunes nous explique le b.a.-ba du job étudiant.

Aujourd’hui, dernière limite pour remplir sa déclaration fiscale en ligne ! Est-ce que les étudiants jobistes sont concernés ?

Ils sont concernés, oui, puisqu’à partir de 18 ans, chaque jeune reçoit une déclaration fiscale, qu’il ait un job ou non. Et même à partir de 15 ans, dès qu’un un jeune travaille, il reçoit une déclaration fiscale l’année suivante pour déclarer ses revenus.

Mais pourtant, ils ne doivent pas payer d’impôts, si ?

Un des avantages du travail étudiant, c’est effectivement que les revenus du jeune ne sont pas soumis aux impôts, pour peu qu’ils ne dépassent pas un certain plafond. Pour la déclaration fiscale 2019, et donc pour les revenus de 2018, le plafond était fixé à 11.042€ de revenus imposables (et attention, par " revenus " on entend aussi les rentes alimentaires, ça peut faire pencher la balance). Les étudiants ne paient des impôts que s’ils dépassent ce plafond, ce qui est relativement rare !



Concrètement, que doivent faire les jeunes face à leur déclaration fiscale alors ?

Que l’on doive payer des impôts ou pas ne change rien au fait qu’il faut au moins déclarer ses revenus, que l’on en ait ou pas d’ailleurs ! C’est pour cela que les jeunes reçoivent automatiquement une déclaration fiscale dès qu’ils travaillent ou à partir de 18 ans même sans travailler. Ce qui est pratique pour eux, c’est qu’ils reçoivent en principe une déclaration simplifiée. Et à ce moment-là, ils n’ont rien à faire si ce n’est la contester s’ils ne sont pas d’accord avec ce qui y est inscrit. Si le jeune n’a pas travaillé ou qu’il n’a pas dépassé le plafond de revenus, la déclaration aura simplement un total de zéro.



Et les parents dans tout ça ? Si leurs enfants dépassent le plafond, est-ce que ça a un impact sur leurs propres impôts ?

Effectivement, s’il dépasse un certain plafond de revenus, alors le jeune ne sera plus considéré comme " à charge " de ses parents, et cela aura effectivement un impact sur leurs impôts. Mais le montant à ne pas dépasser n’est pas le mêmes que celui que j’ai cité, il y en a plusieurs, selon la situation des parents.

Tous ces montants, toutes ces explications au propos des impôts, vous pouvez les retrouver dans la brochure " Action Job Étudiant " d’Infor Jeunes, qui est disponible en ligne sur le site actionjob.inforjeunes.be !