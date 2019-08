Le White Russian : recette du cocktail avec Alain Vervoort

Recette du cocktail White Russian

White Russian

- 5 cl de Vodka Snow Leopard

- 2 cl de liqueur de café Tia Maria

- 3 cl Crème fraiche liquide

Black Russian

- 5 cl de Vodka Tovaritch

- 2 cl de liqueur de café Marula

Décoration : Quartier de citron et cerise sur un cure-dent à déposer sur le bord du verre

Technique : Shaker

Type de verre : Les verres Old-Fashioned ou verres Rocks (15cl à 33cl) sont très utilisés pour les short drinks et les alcools servis " sur glace " comme le whisky. Son nom lui vient du fameux cocktail américain Old-Fashioned

On l’appelle également " verre Rocks " puisque l’on s’en sert le plus souvent pour les cocktails servis on the rocks (" sur glace " en anglais).

Truc du Pro

Pour la décoration : beaucoup de glaçons dans le verre old Fashioned, verser la vodka et la liqueur de café en premier et verser délicatement la crème fraiche on top pour qu’elle ne se mélange pas.

Pour ma part, je préfère remplacer la crème fraiche par du Baileys pour une version plus légère et plus goûteuse…

Histoire

On peut être très fier ! Le Black Russian qui est la base du White Russian est une création belge. C’est le Bartender de l’Hotel Metropole, Gustave Tops qui a créé ce cocktail à Bruxelles en 1949.

Si on pense à James Bond quand on parle du Vesper Martini, on pense immédiatement au Duc dans The Big Lebowski pour le White Russian. Le frigo du Duc étant vide et lui tellement paresseux, c’est du lait en poudre qu’il utilise à la place de la crème fraiche, ce qui est une horreur… Le Duc a non seulement lancé la mode du White Russian mais a également relancé la mode du Bowling. Imaginer la tête des préposés au bar des Bowlings quand des milliers de fans ont commandé des White Russians alors qu’ils ne connaissaient que la bière !

Black Russian ou White Russian, le cocktail était noir ou blanc à base de vodka, il ne fallait pas beaucoup d’imagination, le nom était vite trouvé.