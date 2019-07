Le Vintage Music Festival est une asbl qui a pour objectif l’organisation d’un événement multi-générationnel à dominance musicale. L’association tend à ramener les plus grands dans un passé proche et nostalgique et à émerveiller les plus jeunes dans la découverte d’un espace-temps magique.

Le festival se veut familial et convivial avec des artistes et activités pour petits et grands, le tout s’inscrivant dans une démarche sociale et éco-responsable.

En bref, un cocktail détonnant de concerts, spectacles, lumières, jeux, animations, dégustations, servi dans un cadre exceptionnel dont vous profiterez avec une ambiance rétro et un soupçon de magie.

Où : Baisy-Thy Rue du Dernier Patard 1470 Genappe



Infos : Vintage Musique Festival



Artistes : Manau / Zouk Machine / Mister Cover / Allan theo / Frank 2be3 / Alec Mansion...