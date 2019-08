Le vendredi, on joue et on lit avec la librairie Florilège !

Pour les plus jeunes, on peut aussi jouer sans les cartes de défi, simplement comme une course.

Le côté amusant du jeu vient de ce que la boîte de jeu sert aussi de piste de course, sur laquelle les escargots grimpent à la verticale ! Le jeu propose deux plateaux de jeu, plus ou moins faciles, mais dans les deux cas, chance aux dés et tactique sont les deux ingrédients indissociables pour emmener ses escargots sur le podium !

On peut donc bloquer un adversaire, une fois que l’on pense avoir compris son trio gagnant ou le dépasser dans certains cas de figure et ainsi avancer au plus vite vers la victoire.

Exemple : dans ce cas de figure, nous avons une fleur mauve et un triangle orange. On peut faire avancer l’escargot mauve sur un symbole triangle orange ou l’escargot orange sur le symbole fleur mauve. En fonction de l’escargot qui nous intéresse de faire avancer le plus vite. Ou si on veut bloquer un adversaire trop avancé à notre goût.

On jette à tour de rôle les 2 dés. Sur chaque dé, un symbole coloré. On choisit en fonction du but à atteindre, l’escargot que l’on veut faire avancer et jusqu’à quel symbole.

La boîte métallique est l’élément central du jeu de parcours. Les escargots aimantés vont grimper dessus pour faire la course. On place les 3 morceaux de parcours et la boîte dans l’emplacement prévu. LE podium est posé dans le fond de la boîte.

C’est un jeu de course d’escargots dans le potager. Avec de la chance aux dés et un peu de tactique pour déplacer les escargots, vous parviendrez à les faire avancer jusqu’au podium des vainqueur et ainsi obtenir le plus de points et gagner la partie.

Livre : Pirates, LA BD dont vous êtes le héros, éd. Makaka, 2018

Nous connaissons tous les livres de notre adolescence intitulés " Un livre dont tu es le héros ". Livres édités par Folio junior parus dès 1984. Ces livres écrits petits, serrés, qui se lisaient avec 2 dés et un crayon. On pouvait ainsi relire ces livres plusieurs fois et vivre des aventures différentes. Cette collection existe toujours. D’autres sont apparues depuis. Plus colorées, plus aérées, adaptées aux plus jeunes et aussi aux moins bons lecteurs.

" Pirates " est encore un genre différent. C’est une BD dont on est le héros. Il y a un scénario d’intruduction. Dans ce cas, les pirates recherchent un homme qui sait où est caché le trésor.

Il y a ensuite une feuille de route à compléter tout au long de la lecture. Cette feuille est téléchargeable sur le site de la maison d’éditions. On choisit son personnage principal . Chacun a une force, agilité, intelligence et charisme différents en points.

Ensuite, on commence à la 1ère case. Soit il y a des numéros cachés dans les cases qui nous indiquent vers quelles autres cases BD on veut aller, soit il y a du texte et des choix à faire (là aussi les choix se rapportent à des cases différentes) soit il y a des énigmes ou des combats à faire que l’on gagne ou pas en fonction de nos points d’intelligence, force, … Ces points peuvent augmenter ou diminuer au fil de l’histoire en fonction des actions que l’on a choisi de réaliser. D’où la feuille de route qui permet de compléter ces informations au fur et à mesure de notre aventure.

Cette BD est un livre-jeu, que l’on peut aussi relire plusieurs fois pour vivre des aventures différentes. On ne réussit pas toujours du 1er coup !

