Le restaurant coup de coeur du Guide Delta : Le Lieu à Genappe

Cette semaine le Guide Delta vous emmène en Brabant Wallon vous faire découvrir le restaurant Le Lieu situé à Genappe un peu plus loin que Waterloo vers Charleroi en venant de Bruxelles via la N5.

Alors pourquoi ce nom ? Et bien parce que l’endroit en magnifique.

Tout à la fois restaurant gastronomique, galerie d’art et endroit de torréfaction artisanale de café – avec un superbe comptoir contemporain dans une salle confortable aux murs de briques écrues et à l’ameublement design –, cet excellent établissement est situé dans une ancienne grange de ferme où peuvent manger seulement 20 convives au maximum.

Il va de soi que la réservation est indispensable.

On y sert un menu surprise unique (en 5 services le soir) préparé par le Chef Thomas Henaut, un jeune chef très talentueux qui transforme à merveille les produits nobles et locaux en plats remarquables.

