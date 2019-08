Le jardin de mémé, un cocktail dont le nom surprend autant que la recette

Alain Vervoort de Brussels Bar Connector vous propose la recette du Bloody Dikkenek ce vendredi. Un cocktail bien mérité en cette fin de semaine !

Recette de cocktail

- 4 cl Chartreuse Verte

- 2 cl de Liqueur Saint Germain

- 2 cl Jus de citron vert frais

- Un trait de sirop de sucre de cannes Monin

- 2 Traits d’Absinthe

- 3 feuilles de basilic

- 1 blanc d’œuf

Décoration : 1 feuille de basilic

Technique : Shaker

Type de verre : Martini - capacité de 14 cl



Truc du Pro

Pour un cocktail à base de blanc d’œufs comme le jardin de Mémé ou le Pisco Sour, il faut utiliser la technique du Shaker.

Pour un meilleur résultat, il faut shaker deux fois. Une première fois avec tous les ingrédients mais sans glaçons pour créer une belle mousse. Shaker une deuxième fois avec les glaçons pour refroidir.

Histoire

Le Jardin de Mémé, c’est un cocktail très original et plein de saveurs qu’Olivier Delaunoy, un Bartender Liégeois m’a fait découvrir.

Ce cocktail est assez récent. Il a été créé en 2011 par Joshua Fontaine du célèbre bar parisien Candelaria.

C’est un speakeasy qui se cache à l’arrière d’une Taqueria.

Les bars Speakeasy sont des bars cachés de l’extérieur qui sont apparus à l’époque où l’alcool était interdit aux États-Unis dans les années 20. Comme son nom l’indique, on pouvait y parler facilement mais sans musique pour ne pas se faire remarquer.

La prohibition est une période intéressante d’un point de vue social. Déjà, cela montre qu’interdire l’alcool n’empêche nullement de boire. En revanche cela mène à beaucoup de dérives. Comme le dit François Monty dans son livre sur la Prohibition, il semble que l’histoire ne retient pas les leçons. En Angleterre, quand le Gin fut interdit, les fraudeurs se sont multipliés, ce qui a amené beaucoup de gins mal distillés sur le marché. Cette situation a causé beaucoup de dégâts au niveau de la santé et a fait exploser le taux de mortalité.

En Amérique, il n’en a pas été autrement. En plus des mauvais alcools qu’on trouvait sur le marché, ce sont les trafiquants qui se sont enrichis, il suffit de penser à Al Capone et les incorruptibles. S’il fallait des incorruptibles, c’est qu’il y avait beaucoup de corrompus…

Pendant que les trafiquants se faisaient beaucoup d’argent, l’Etat ne percevait pas les énormes taxes qu’il obtenait auparavant sur les alcools. Toutes les distilleries et toutes les brasseries ont dû fermer, ce qui a fait exploser les chiffres du chômage.

Contrairement à ce qu’on pense, la prohibition n’est pas l’âge d’or des cocktails. Bien au contraire… les consommateurs d’alcools se cachaient pour boire. Pour les Bartenders, en cas de descente de la police, il était plus facile de verser une bouteille d’alcool dans l’évier que tous les ingrédients nécessaires pour créer des cocktails.

On raconte qu’au temps de la prohibition, le fameux verre martini avec sa forme conique permettait de jeter discrètement et rapidement la boisson afin de ne pas être arrêté par la police.

Les meilleurs Bartenders de l’époque ont quitté les Etats-Unis pour l’Europe.

Par contre, la prohibition a permis à d’autres spiritueux que le whiskey de se faire une place dans les bars américains. Le whiskey était trop compliqué à fabriquer avec discrétion. La vodka et le gin qui étaient plus faciles à fabriquer ont pris sa place. Tout comme le rhum qui arrivait des îles Caraïbes avec des bateaux appelés " Rum Runners " plus rapides que les bateaux des gardes côtiers.

Il existait également des bateaux " bars " à l’extérieur des eaux territoriales. Les Américains adoraient faire des mini trips comme à Cuba pour s’enivrer …

Et pour finir le Tequila qui venait du Mexique. Difficile à l’époque d’arrêter les trafiquants avec une frontière de 8000 kilomètres. Ils n’avaient pas besoin des tunnels d’El Chapo…

Si l’expérience " speakeasy " du Candelaria à Paris vous tente et si vous êtes dans ce quartier, il faut chercher le Little Red Door, un autre Bar Speakeasy très connu.



Recette du Mocktail

Vintage Lemonade

- 160 ml Spa Fruit Lemon Cactus

- 20 ml Sirop de Concombre Monin

- 20 ml Jus Citron Vert

Décoration : Tranche de Concombre

Truc du Pro : Utiliser un économe et réaliser une découpe sur la longueur d’un demi concombre pour une décoration plus attrayante.

Technique : Shaker

Type de verre : Type Old Fashioned de 33 cl