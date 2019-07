Le bon plan Guide Delta de cette semaine : Connivence à Mainvault

Repris en septembre 2018 par le chef Raphael Manzano qui a fait ses armes dans les cuisines de “L’Essentiel” à Temploux, du “Golf & Hôtel de Falnuée” à Mazy et du “Vieux Cèdre” à Enghien, ce bon établissement annonce à sa carte, aimablement servies dans un joli cadre par la compagne du patron, des préparations savoureuses comme du filet de perche avec des girolles, des haricots et de la pomme Granny Smith ou bien comme du canard accompagné de cerises, de piquillos et de chou chinois ou encore comme du rôti ardennais, son oignon en suce, son jambon Serrano et ses carottes. Belle terrasse au soleil.

Place de Mainvault 7812 Ath

Tél: 0491 59 12 05

