Le Bellini, un cocktail qui vous fait voyager!

On ne peut pas parler du Bellini sans parler de Venise… Pour honorer le Bellini, il faut absolument aller au Harry’s Bar. C’est Guiseppe Cipriani, le créateur de ce cocktail simple et rafraichissant qui a ouvert le Harry’s Bar près de la Place Saint Marc, le long du Canal. Si vous vous trouvez à Venise et qu’il fait beau, c’est très chic de boire son Bellini sur la terrasse du Danielli qui bénéficie d’une vue magnifique sur la Baie.

Recette du Cocktail:

- 3 cl de purée de pêche Monin

- 2 cl de crème de pêche de vigne Boudier

- 2 cl de jus de citron fraîchement pressé

- Prosecco Scavi & Ray pour compléter

Décoration : Pas de déco

Technique : Au Shaker, frapper les 3 premiers ingrédients avec de la glace.

Filtrer finement dans le verre refroidi et compléter avec le Prosecco en mélangeant délicatement

Type de verre : flûte de +- 18cl

La flûte à champagne est longue et fine. Elle permet de conserver un maximum de bulle dans le breuvage. En effet, les bulles se forment sur les parois du verre au niveau des impuretés et des irrégularités.

Très populaire depuis es années 1930, le flûte permet de magnifier tout vin pétillant ou mousseux.

Attention que si le verre est trop étroit ou trop peu rempli, le gaz carbonique aura tendance à se concentrer dans le verre, ce qui va créer un effet piquant.

Truc du Pro:

Pour garder le pétillant du Prosecco, dans un premier temps, il faut verser un peu de Prosecco sur la préparation de fruits, mélanger à la cuillère et verser ensuite le reste du Prosecco qui se mélangera plus facilement. On peut pratiquer de cette manière pour tous les cocktails avec des bulles.

Le véritable Bellini est à base de pêches blanches dont la saison se situe entre Mai et Septembre. Sa couleur est magnifique.

Il existe des variantes au Bellini, ce sera un Rossini si on remplace les pêches par des fraises ou un Puccini pour une variante à la mandarine pour l’hiver.

Recette du Mocktail:

Virgin Spritzer

- 120 ml Spa Touch of Lemon

- 60 ml Jus de Raisins Blancs

- 20 ml Jus de Citron Jaune

Truc du Pro : On peut décorer avec des raisins surgelés.

Décoration : Tranche ou zeste de Citron Jaune

Technique : Au verre

Type de verre : Flûte de 18 cl