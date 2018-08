La recette du cramique par Candice

Le cramique est un pain brioché fourré de raisins secs bien de chez nous!

Ingrédients:

Pour 2 cramiques

1 kg de farine

50 gr de levure de boulanger

1/2 l de lait entier tiède

300 gr de raisins secs

200 gr de beurre mou

2 cs de sucre semoule

1 cc de sel

4 oeufs

beurre pour le moule

Préparations:

Faites tremper les raisins secs 30 min dans un bol d'eau tiède. Versez la farine sur un plan de travail; creusez un puits. Délayez la levure émiettée dans 10 cl de lait tiède et versez le tout dans le puits. Du bout des doigts, travaillez la levure avec un peu de farine pour obtenir une pâte molle. Recouvrez le levain avec le reste de la farine; couvrez d'une serviette propre et laissez reposer 30 min près d'une source de chaleur à l'abri des courants d'air jusqu'à ce que la farine se crevasse.

Au bout de ce temps, retravaillez la préparation en y incorporant peu à peu 3 oeufs battus, le sel et le reste du lait tiède : la pâte doit être souple, élastique et ne plus coller aux mains. Ajoutez le beurre ramolli, morceau par morceau, puis les raisins égouttés.

Graissez les platines ou les moules à pain. Divisez le pâton en deux et disposez-les dans les moules. Battez l'oeuf restant avec un peu de lait et, à l'aide d'un pinceau, étalez-le sur le dessus des cramiques. Couvrez d'une serviette propre et laissez à nouveau lever 30 à 45 min : la pâte doit doubler de volume. Préchauffez le four à 250° (th 8-9)

Faites cuire 15 min à four chaud puis baissez la température à 200° (th 6-7) et prolongez la cuisson de 45 min.

Démoulez et laissez refroidir sur une grille.