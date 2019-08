La recette du Cosmopolitan d'Alain Vervoort

C'est vendredi, on a réussi à tenir jusqu'à la fin de la semaine ! Et ça mérite bien un petit cocktail pour fêter ça ! Aujourd'hui, Alain Vervoort, barman au Brussels Bar Collector , vous propose la recette du Cosmoplitan.

Recette et histoire du Cocktail

Recette du Cocktail

- 5 cl de vodka Tovaritch (Ketel One citron)

- 2 cl de Triple Sec Merlet

- 4 cl de jus de Cranberry

- 1 cl de jus de citron vert fraîchement pressé

Pour sa composition, il existe deux écoles : celle avec le Cosmo à base de vodka pure et l’autre à base de vodka aromatisée au citron.

Personnellement, je préfère la version à base de vodka aromatisée au citron. Elle a été adaptée par le célèbre Bartender Dale Degroof qui a fait de cette recette un classique.

Décoration : Zeste d’orange (flambé)

Technique : Frapper tous les ingrédients avec de la glace. Filtrer finement dans le verre refroidi.

Type de verre : le verre Martini de 14cl - en forme de V

Truc du Pro :

Pour que les choses soient claires, les cocktails Martini n’ont rien à voir avec la marque bien connue mais font plutôt référence au type de verre.

Le verre à Martini se décline principalement en deux tailles, le plus petit pour les Dry Martini et le plus grand pour les assemblages allongés. Les cocktails y sont toujours servis sans glaçons !

Le cône permet de garder le cocktail frais plus longtemps, et le côté large a été choisi pour révéler les arômes du cocktail. Le long pied permet d’isoler la chaleur de la main pour ne pas réchauffer le verre, puisque le cocktail est servi sans glace.

C’est un cocktail au shaker.

Mais pour obtenir une plus belle texture on peut ajouter un demi blanc d’œuf.

Il faudra alors shaker deux fois, une première fois sans glaçons, ce qu’on appelle un Dry Shake pour créer la mousse. Ensuite on va shaker une deuxième fois avec les glaçons pour bien refroidir.

Pour verser dans le verre, utiliser un fine strain, ce qui veut dire qu’il faut le filtrer deux fois avec un Strainer et une passoire style " chinois ".

Histoire :

Contrairement à la plupart des cocktails classiques, le Cosmopolitan n’est pas un vieux cocktail. Il trouve ses origines dans les années 80 aux Etats-Unis.

Plusieurs personnes se revendiquent d’être le créateur de ce cocktail, Par contre, tout le monde s’accorde pour dire que c’est la série " Sex and the City " qui l’a popularisé. Carrie Bradshaw a troqué ses Martini’s pour le Cosmopolitan.