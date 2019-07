La recette de la soupe de Tchantches avec Candice

Dans la province de Liège, en Belgique, la pomme de terre est à la base de presque toutes les soupes. On adore les soupes bien roboratives, dans l’ancienne principauté. D’ailleurs, on dit des maigres " On dirêut onk qui n’a mây magnî tchôde sope " (On dirait un qui n’a jamais mangé de soupe chaude).

La soupe Tchantches est une trouvaille.

Ingrédients :

1 petit céleri

2 poireaux

1 oignon

2 c à s de beurre

500 gr de pommes de terre

1 litre d’eau

Sel

1 poignée d’oseille

1 poignée de cerfeuil

Un peu de lait bouilli

50 gr de gros vermicelles

Préparation

Coupez en morceaux le céleri, les poireaux et l’oignon.

Faites cuire quelques minutes dans une casserole dans 1 c à s de beurre.

Ajoutez l’eau et les pommes de terre. Salez. Couvrez et laissez cuire ¾ d’heure. Hachez finement l’oseille et le cerfeuil, mettez-les dans une casserole avec l’autre cuillère de beurre. Faites fondre sur le côté du feu.

Passez la soupe au tamis, remettez-la à bouillir. Allongez d’un peu de lait bouilli. Ajoutez l’oseille, le cerfeuil et les vermicelles que vous aurez cuits à l’eau légèrement salée.