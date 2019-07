Et je t'en pose des questions moi ?

"combien de fois les coureurs devront gravir la côte ? Eh... Vous pouvez répéter la question ?

Combien de fois, combien de fois, ... ché pas moi combien de fois.

Et oui il faut parfois avoir l'esprit vif, avoir son taux de concentration au max du top pour ne pas passer son tour ou partir à la dérive !

La vraie question...

Mais... la question que moi je me pose là, franchement, c'est Qui ... Qui se lève le matin en se disant : je vais pondre un truc de ouf du genre ce jour ! Qui ? Je vous le demande ... Qui ?

Qui pond ce truc de dingue vous savez, celui - genre- qui nous replonge sur les bancs scolaires alors que nous étions tout tremblants en écoutant le déroulé interminable et tout aussi improbable de cette problématique matheuse qui en révulsait plus d'un ! En plus on se souveint bien du minois du prof qui était presque... jouissif à la lecture de cet énoncé qui nous explosait la cervelle. Et bien, ce minois on pourrait presque le retrouver chez Olivier qui semble se délecter de la situation le bougre vous ne trouvez pas ? Comment ?... Parce que c'est lui ? Celui qui se tortille les méninges pour en sortir une du genre?

Et les auditeurs dans tout ça ?

Mais, a-t-il seulement pensé aux auditeurs qui sont au volant de leur voiture ? Ou encore entrain de se débattrent avec la liste des courses au supermarché, ou entrain d'admirer leur progéniture s'adonnant à leur sport favori ou ...

Quel auditeur peut ainsi dégainer le bic ou ... le smart (ne soyons pas has been) pour se jouer d'un rePLAY de la rangaine ?

Non mais... Y'en a qui se lèvent et qui ont des comptes à régler avec le monde entier c'est pas possible! Ils ne se lèvent pas de "bonheur" ça doit être ça.

Le Roi de la question...

La plaisanterie a assez durée... Le temps des aveux est de mise et qu'on le dénonce parce que oui, il s'agit bien de lui, oui ... Olivier Duroy - le Roi de la question de ouf pour titiller vos zygomatiques.

Mais... Il faut bien avouer que si on y retourne une fois encore sur cet énoncé - en ré-écoutant bien la question beh y' avait vraiment pas de quoi se prendre la tête non ?

Et donc OUI, Il fait vraiment bon "VIVRE ICI" et surtout sans prises de tête !... Merci Olivier.