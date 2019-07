La Gipsy Roulotte... Que du bonheur 'insolite' en quelques mètres carrés

Passer une Week-end insolite au pays de Herve, c'est la belle aventure extra-ordinaire qu'a vécu Guillaume... et sa belle.

La Gipsy roulotte est située à Charneux et positionnée dans un jardin privé. Elle est construite en bois, quand on y marche il y a le grincement typique et si particulier de ce bois... L'espace y est réduit et nous permet de nous centrer sur l'essentiel - On laisse ses tracas du quotidien pour "vivre ici" en ce lieu insolite. Depuis la chambre on a une maginifique vue sur les bocages. Un endroit idéal, tout mignon, cosy, romantique situé au coeur d'une magnifique région à visiter absolument.

La roulotte ne bouge pas mais on voyage !

