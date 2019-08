L'eau gratuite au resto ? Possible grâce à une appli !

Free tap water belgian restaurants, c'est quoi ?

Axelle et Sarah, les deux conceptrices, ont relancé le débat entre clients et restaurateurs au sujet de la carafe d’eau gratuite... Débat qui dure depuis toujours chez nous ! L’eau gratuite du robinet : une pratique courante en France ou au Royaume-Uni mais pas du tout chez nous. En effet, en Belgique, c’est loin d’être une habitude… Et c’est malaisant voire déplacé d'accoster un serveur pour lui demander de l’eau du robinet. Surtout qu'il n'existe aucune loi qui impose aux restaurateurs de servir de l’eau du robinet gratuitement. Sauf dans certaines situations bien entendu comme pour une femme enceinte ou suite à un malaise.

Mais Axelle et Sarah comptent changer les mentalités. Résultat : Il y a quelques semaines, elles ont lancé un mouvement citoyen appelé "Free Tap Water in Belgian Restaurants". Objectif : réduire la consommation de bouteilles en verre et en plastique dans les restaurants. Aujourd'hui, près de 11 000 personnes aiment leur page Facebook et le mouvement est désormais décliné en application.

Alors comment ça marche ? Et bien l’appli – gratuite et dispo sur Android et Apple - propose une carte interactive et participative. Cette carte localise les restaurants qui servent de l’eau gratuitement en Belgique. Sur la carte, à différents endroits, une petite pastille rouge avec un verre blanc dessiné dessus vous indique que tel ou tel établissement vous offre de l’eau gratuitement. Pour prévenir les clients de cette bonne action : ils affichent un simple stickers, un autocollant sur leur vitrine ou leur porte. Comme ça tout le monde est prévenu ! Et si vous en découvrez d’autres - comme c’est une appli participative - il vous suffit de cliquer sur l’onglet " suggérer un autre établissement " et de l’ajouter ainsi à la carte

En Belgique, au total, l’appli " Free Tap Water Belgium " recense plus de 490 endroits qui servent de l’eau du robinet gratuitement.