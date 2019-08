Job étudiant : comprendre la législation avec Infor Jeunes

Job étudiant : la législation

La dernière fois, on a donné aux étudiants quelques conseils plutôt pratiques, en l’occurrence pour les entretiens d’embauche … mais revenons aujourd’hui quelques minutes sur la législation car ça aussi, c’est important ! Les parents sont souvent inquiets de perdre leur droit aux allocations familiales si leur enfant travaille trop, quelles sont les règles à ce propos ?

La première chose à retenir, c’est qu’avant 18 ans, le jeune a droit aux allocations familiales sans condition ; et qu’après 25 ans, les allocations familiales, c’est terminé.

Ça nous laisse donc quelques années entre les deux, pendant lesquelles il y a effectivement des conditions à respecter, et notamment des conditions relatives au job étudiant.

Ces conditions entre 18 et 25 ans ont un rapport avec les heures prestées dans le cadre de leur job étudiant, c’est bien ça ?

Oui, tout à fait ! La condition relative au job étudiant est qu’il ne faut pas dépasser 240h de travail par trimestre, sauf pendant le 3ème trimestre (autrement dit, la période juillet-août-septembre), qui est dispensé de limitation parce qu’on sait que c’est à ce moment-là que le jeune travaille le plus.

Et depuis cette année, la règle des 240h par trimestre hors vacances d’été ne s’applique qu’à partir de 21 ans au lieu de 18, pour les jeunes qui sont nés à partir de 2001. Autrement dit, ces jeunes nés à partir de 2001 peuvent dépasser les 240h de travail par trimestre jusqu’à leurs 21 ans.

Il y a quelques semaines, on a parlé des plafonds à ne pas dépasser par rapport aux impôts du jeunes et de ses parents, on vient de parler des allocations familiales, est-ce qu’il reste encore d’autres plafonds à connaître ?

Oui, il en reste un dernier : le plafond relatif aux cotisations sociales. Celui-là est fixé à 475h de travail par an, c’est le plus connu des plafonds, les jeunes sont généralement au courant. Et comme les étudiants ne notent pas forcément dans un petit carnet les heures qu’ils ont déjà prestées, heureusement, student@work le fait pour eux ! C’est une plateforme sur laquelle ils doivent se connecter via leur carte d’identité la première fois, et qui est bien pratique pour savoir où ils en sont dans leur quota.

Et ce quota justement, qu’est-ce qu’il se passe s’ils le dépassent ?

Rien de très grave ; en soi, ils peuvent le faire, mais on leur retirera alors de leur salaire 13,07% de cotisations sociales au lieu de 2,71%, et ils sentiront la différence … C’est justement tout l’avantage du job étudiant, les cotisations réduites …

Il y a un endroit où l’on peut retrouver tous ces chiffres ?

Oui, on a un chouette tableau récapitulatif dans notre brochure sur le job étudiant, qui est dispo en ligne sur www.actionjob.inforjeunes.be. Et sur ce site, il y a même une sorte de calculateur qui indique aux jeunes s’ils dépassent ou non les plafonds fixés par la législation.