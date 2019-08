Jeu et lecture avec la librairie Florilège !

Après le lancer du premier palet de chaque couleur, c’est la couleur la moins bien placée qui joue son second palet même si on joue en équipe et ainsi de suite.

Le but est de placer un maximum de palets au plus près du plateau afin d’obtenir un maximum de points (comme à la pétanque).

Livre : Classe de Lune

Livre : Classe de Lune, de John Hare, éditions Pastel, 2019

L’école des loisirs a sorti cette année un beau livre qui coïncide bien avec les 50 ans des premiers pas de l’homme sur la lune : " Classe de lune".

Imaginez que dans le futur, les enfants puissent partir en excursion sur la lune comme ils partent à Pairi Daiza ou à la mer. C’est ce que raconte ce livre sans texte. Les illustrations sont tellement belles et explicitent que l’on comprend très bien l’histoire.

C’est donc l’histoire d’une classe qui arrive sur la lune à bord d’un vaisseau spatial. Tous les élèves et l’enseignant portent une combinaison d’astronaute. Dès la couverture, le livre commence. C’est la seule illustration où l’on verra le visage de tous les enfants et de leur instituteur. Lorsqu’ils arrivent sur la lune, ils commencent l’expérience de l’apesanteur et une journée riche en exploration. Il y a toujours cet élève qui est à la traîne, son carnet de croquis à la main avec une boîte de pastels. Il s’agit d’une petite fille, un peu rêveuse, qui prend le temps d’observer et de dessiner. Elle s’arrete un moment pour dessiner la Terre vue de la lune. Et s’endort… Quand elle se réveille, elle se rend compte que sa classe a continué l’excursion et est même remontée à bord de la navette pour repartir. D’abord paniquée, l’enfant va ensuite se remettre à dessiner, en attendant que l’on vienne la chercher. Elle va alors faire une rencontre étrange…

Ce livre est très peu coloré au final vu le sujet (le gris de la lune et le noir de l’espace) mais cela ne dérange absolument pas. On remarque la beauté de la Terre colorée, la navette jaune vive et les pastels plein de couleurs de la petite fille. Même sans jamais voir le visage des personnages, cachés sous leur casque d’astronaute, on comprend parfaitement les émotions que l’auteur leur donne. Le désespoir de la petite fille quand elle voit le vaisseau spatial qui part au loin, son étonnement lorsqu’elle découvre qu’elle n’est pas seule, sa joie de voir son professeur revenir la chercher… Il y a aussi beaucoup d’humour.

Un très chouette livre à " lire " et à " relire ". Avec des détails qui apparaissent à chaque fois. Un gros coup de cœur.

N'hésitez pas à retrouver d'autres bons plans sur notre page Facebook et sur le site de la Librairie Florilège.