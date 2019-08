Jeu et lecture avec la librairie Florilège !

Le vendredi après-midi, Violaine Levecq de la librairie Florilège à Mons nous rejoint pour nous présenter un jeu et un libre. Le tout dans la bonne ambiance... Jouons et lisons ensemble !

Jeu : Farben, de 3 à 5 joueurs, à partir de 10 ans, de Act in games. - Vivre Ici - 02/08/2019 Jeu : Farben, de 3 à 5 joueurs, à partir de 10 ans, de Act in games.

Livre : Quel est cet oiseau ?

Livre : Quel est cet oiseau , de Sébastien Turpin, Léo Martin et illustré par Lisa Zordan, éditions Actes Sud, mai 2019.

Comment reconnaître un moineau d'une mésange ? Avec ce livre-outil, plus aucun doute ! Les fiches perforées permettent de sélectionner les critères (ailes, bec, couleur etc...) et par un procédé d'élimination, de trouver le nom et les caractéristiques de l'espèce que l'on cherche à identifier.

En pratique : on voit un oiseau dans notre jardin, on se munit des fiches perforées, d’un bâton (style pique à brochette) et on répond aux différentes questions inscrites sur les premières fiches. Il y a 4 fiches pour les débutants (où chaque question est expliquée) et 1 fiche pour les experts. A chaque fois que l’on choisi la réponse à une question (par exemple, l’oiseau est rouge ou orange), on met le bâtonnet dans le trou correspondant à la réponse. On secoue légèrement le paquet de fiches pour que celles qui ne correspondent pas à la réponse tombent. On continue jusqu’à éliminer un maximum de fiches. Et on trouve ainsi la fiche illustrée correspondant à l’oiseau que l’on observe avec toutes les infos à son sujet (son poids, sa taille, son alimentation , son habitat, …).

Le coffret contient également un livret documentaire pour en savoir plus sur l’anatomie des oiseaux, leurs chants, les méthodes et lieux pour les observer, et un carnet de notes pour consigner toutes les précieuses informations recueillies : date et lieu, noms des espèces reconnues, femelle ou mâle, période de ponte, forme du nid, etc.

Il existe le même type d’outil pour les plantes " La pointeuse botanique ". Pour identifier les fleurs et plantes que l'on trouve dans les jardins ou dans les champs.



