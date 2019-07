J'ai testé pour vous : une nuit dans une yourte à Durnal

Nature, calme, bain finlandais et sauna sont au rendez-vous, excusez du peu ! On découvre une terrasse d’exception et puis, tout à proximité, LA yourte, dressée là dans le soleil couchant, havre de paix, chatoiement de couleurs… Un vrai petit nid, rien que pour nous. L‘accueil de Véro est chaleureux, elle a tout prévu : le carnet de balades, l’apéro, le repas, les peignoirs… Tout est juste top, pas une fausse note du début à la fin. Et je ne vous parle pas du petit-déjeuner grandiose, bio et local. Bref, on ne retient qu’une chose : quand est-ce qu’on y retourne ? !