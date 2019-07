J'ai testé pour vous : un séjour dans une bulle à Spa

Le séjour idyllique d’Elisabeth

"Et soudain, tout disparaît. Il n’y a plus que lui et nous. Lui, immensément beau, et nous qui le dévorons des yeux. Nos pupilles s’agrandissent, encore et encore, comme pour embrasser sans limite le spectacle qui s’offre à nous, une vague parcourant notre corps, qui retient son souffle, mais non, nos yeux et nos corps tout entiers n’y suffiront pas… Et pourtant, nous ne parviendrons à les fermer que tard, le sommeil s’emparant de la nuit et de nos rêves, sous ce ciel plein d’étoiles à s’en brûler les yeux, délicieusement bordées par les couettes nous protégeant de la douce fraîcheur de la nuit en ce début de mois de mai.

C’est que notre lit a, cette nuit, été posé dehors, juste protégé par une bulle de bonheur ; celui d’être baignées par un ciel et une nature magnifiques, loin du bruit, de l’agitation, de toute distraction."

Une nuit au Chant des étoiles à Spa

"Ce soir, cette nuit, il n’y a plus que lui et nous, en un temps suspendu entre ciel et terre, et notre seul regret est de n’y rester que pour une nuit.

Nos maisons ne pourraient-elles être construites à l’image de cette bulle, de cette Sphair, tout en courbes, tout en douceur, tout en splendeur s’offrant à nos yeux dès le regard porté au-dessus de nos têtes ? Parfait mélange d’un chaleureux et cosy intérieur posé tantôt au bord de l’eau, tantôt surplombant une vallée, tantôt enfin niché dans le doux écrin d’un vaste jardin.

Je ferme les yeux, et soudain, tout disparaît. Son image est là, elle ne s’est pas envolée quelque part loin de ma mémoire… Je revois cette bulle transparente au-dessus de nos têtes, nous protégeant du froid, du vent, de la pluie s’ils avaient dû s’inviter à ce week-end d’anniversaire fêté en duo durant ces quelques jours où ma grande sœur et moi-même avons le même âge.

Cette chambre à grand lit et son petit coin salon, délicatement éclairée par quelques boules de lumière nous rappelant la forme de notre demeure à ciel ouvert pour cette nuit avant que celles-ci ne laissent toute la place aux étoiles, à la lune, à ce ciel, immensément beau, et nous, qui le dévorons des yeux…"