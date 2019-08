J'ai testé pour vous : dormir dans une ancienne église au cœur de Malines

Férus d’histoire ou amateurs de lieux hors du commun, le Martin’s Patershof à Malines est fait pour vous ! De l’extérieur, une église du 19e siècle, celle des Frères Mineurs, mais à l’intérieur se cachent des chambres 4 étoiles qui ont conservé l’architecture d’autrefois. Un mélange atypique entre témoignage du passé et confort moderne.

Une église transformée en hôtel ! C’est dans ce lieu hautement insolite qu’a séjourné Justine, une auditrice de Vivacité. Elle vous raconte son expérience et partage ses bonnes adresses.

Où manger ?

A l’heure de se restaurer, Justine nous suggère de rester dans le thème religieux ! Lors de son séjour, elle a dégusté un délicieux burger chez Il Cardinale, un burger bar qui propose des recettes innovantes dans un décor atypique. Vous pourrez y goûter des burgers nommés "O my god", "Baby Jesus", "Mary had a little lamb"…

Plus d’infos sur le web et instagram.