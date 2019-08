J'ai testé pour vous : cuisiner les yeux bandés

Lâcher prise et se libérer de ses barrières mentales, ça s’apprend. Et pourquoi pas à travers une activité insolite : les ateliers coachy culinary de Francesca Rovati ! Une auditrice de Vivacité nous raconte son expérience…

Oui vous avez bien lu, cuisiner les yeux fermés, c’est possible ! En région liégeoise à Haccourt, une coach en développement personnel propose des ateliers culinaires un peu particuliers, notamment pour "apprendre à refaire confiance à son intuition" raconte Elisabeth qui a tenté l’expérience sur le thème du lâcher-prise.

De nature à tout contrôler et ne sachant, de surcroît, pas cuisiner, préparer un plat privée de la vue n’était pas gagné d’avance pour cette dernière. Et pourtant ! "Je sors un plat magnifique et très bon. Une soirée hors du temps, insolite et magique… Je suis ressortie de là grandie et avec des souvenirs plein le cœur et l’idée que je sais cuisiner." Le tout est de faire confiance à l’autre (et à soi !), se laisser guider et surtout se reconnecter à tous ses autres sens. "Ça m’a aidée dans mon évolution."