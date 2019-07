Galapa'Go et Renversante, les deux coups de coeur de la librairie Florilège

Chaque semaine, Violaine de la Librairie Florilège vous propose un jeu de société et un livre. Deux coups de coeur qu'elle partage avec vous.

LE JEU: c'est Galapa'go, MJ games et Trefl, de 2 à 6 joueurs, dès 6 ans.

Pour la petite histoire :

Un groupe de scientifiques vient de découvrir une mystérieuse petite île dans l’océan indien. Cette île abrite des espèces mutantes et vous devez capturer des spécimens afin d’étudier ces mutations. Il vous faudra faire attention car ces animaux doivent être attrapés en suivant des critères très précis. Ce ne sera pas facile, mais votre sens de l’observation et vos réflexes vous aideront.

LE LIVRE: c'est Renversante, de Florence Hinckel, aux éditions L’école des loisirs (Neuf), 2019, dès 8 ans.

Tout va bien pour Léa ! À l’école, elle aime jouer au foot dans la cour avec ses amies. Elle est naturellement douée en maths, comme le sont souvent les filles. Elle sait déjà qu’elle est promise à une brillante carrière, de chirurgienne, huissière ou, pourquoi pas, ministresse ! Quel que soit son choix, elle n’aura pas à s’occuper de ses enfants, puisque c’est leur père qui s’en chargera. Les hommes sont naturellement faits pour ça, non ? " C’est comme ça ! On n’y peut rien ! " a tendance à penser Léa. Mais son père et son frère, Tom, vont la pousser à remettre en question l’ordre établi…

Hé oui, dans le monde de Léa, les rues et les établissements scolaires ont des noms de femmes célèbres, et ce sont les hommes qui s’occupent des enfants. Comme dans toutes les écoles, on apprend que le féminin l’emporte sur le masculin, " parce qu’il est réputé plus noble que le masculin à cause de la supériorité de la femelle sur le mâle " . Il en est ainsi depuis la nuit des temps, et personne ne semble vouloir remettre en cause cet ordre établi. Pourtant, Léa et Tom voient bien que quelque chose ne va pas… Alors, ils se mettent à réfléchir, et détricotent ensemble les clichés de ce monde où règne la domination féminine.

L’auteur choisit de renverser les stéréotypes de genre que l’on connaît, avec le masculin qui l’emporte sur le féminin, les femmes qui s’occupent des enfants, les hommes moins bien payés que les femmes, les filles qui portent du bleu sont mal vues, (dans notre monde ce sont les garçons qui portent du rose qui sont mal vus) … pour faire réfléchir les enfants sur ces stéréotypes. Que le féminin l’emporte sur le masculin semble complètement absurde. Mais pourquoi l’inverse ne l’est pas à nos yeux ?

C’est un roman engagé, percutant mais qu’il ne faut absolument pas hésiter à faire lire aux jeunes dès 8 ans, aussi filles que garçons. Il permettra de mettre en lumière des absurdités de la vie quotidienne et suscitera le débat. Nous perdons nos repères, nous sommes parfois déstabilisés, mais pour la bonne cause. C'est ici un exercice intellectuel qui nous est proposé qui nous oblige à tout repenser.

Ce livre est paru en février. C’est un énorme coup de cœur à la librairie.