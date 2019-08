Focus sur l'équitation avec l'Adeps... et les dernières places de stages disponibles!

Chaque semaine, Fabien Valissant de l'Adeps vient nous présenter un sport. Cette semaine il évoque l'équitation.

Selle, bottes, étriers, longe... on parle d’équitation aujourd’hui !

Sans nul doute, l’équitation est un sport vraiment à part car sa pratique va bien au-delà d’une pratique conventionnelle. C’est une véritable école de vie.

En effet, on ne fait pas QUE monter à cheval. Il faut prendre soin de sa monture, la nourrir, la panser, veiller à son état de santé, à son bien-être. L’équitation inculque inévitablement le respect de l’animal.

L’équitation reste malgré tout un sport complet, beaucoup plus physique que l’on ne pourrait le croire : gainage, tonicité musculaire, équilibre sont nécessaires. C’est un sport qui développe la confiance en soi, la concentration, la coordination et la dextérité mais aussi des notions comme l’entraide, la persévérance. Qui plus est, c’est un sport où l’affectif prend une place importante. Les liens qui se nouent entre un cavalier et son cheval sont souvent très forts. En résumé, l’équitation est une pratique sportive très enrichissante pour les enfants.

4 centres sportifs proposent des stages d’équitation : Loverval, Jambes, Chiny et Spa.

Les tranches d’âges : 9 – 15 ans

Prix : 151 € à 311,20 € en internat

Deux niveaux : initiation et confirmé

Les enfants apprendront à seller, nourrir et monter. Ils aborderont le pas, le trop, le galop et la voltige.

A emporter : pantalon long et collant, bottes. La bombe (casque) est fournie.

Il faut être en ordre de vaccin antitétanique.

Retrouvez toutes les infos sur le site de l'Adeps.