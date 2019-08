Fini les études ? Inscris-toi en stage d'insertion professionnelle avant le 8 août !

On parle de job étudiant depuis plusieurs semaines dans l'émission "Vivre Ici". Mais pour certains étudiants, c’est le dernier été où ils peuvent prétendre à ce statut. Hé oui, certains en ont fini avec leurs études ! Et qui dit fin du cursus dit stage d’insertion professionnelle...

Ça y est, tu as fini tes études, tu peux enfin souffler ! Mais avant cela, il faut penser à une dernière chose : l'inscription au stage d'insertion professionnelle !

Mais qu’est-ce donc ce stage d’insertion ? C’est un stage qui a une durée de 12 mois, 310 jours plus exactement. Durant cette année-là, vous devez prouver au Forem ou à Acitris que vous êtes actif dans vos recherches d’emploi, que vous postulez, que vous répondez à des offres ou des entretiens etc. Et durant l’année, vous aurez deux RDV importants : l'un au 5e mois, l’autre au 9e mois avec votre Service régional de l’emploi - soit le Forem, soit Actiris - qui réalisera une évaluation - donc deux sur l’année. Ces évaluations doivent s’avérer positives pour pouvoir bénéficier d’allocations d’insertion après le stage : on en bénéficie si on n’a pas travaillé durant le stage et si on a moins de 25 ans